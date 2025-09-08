"دو" تعلن عن طرح عام ثانوي لـ 342.08 مليون سهم من أسهمها

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، المدرجة في سوق دبي المالي، عن طرح عام ثانوي لنحو 342.08 مليون سهم من أسهمها، التي تمتلكها شركة "المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ" (المعمورة) التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار".

وأفادت الشركة في إفصاح نُشر على موقع السوق، بأن الطرح الثانوي يمثل ما نسبته 7.55% من رأس المال المصدر لشركة "دو"، وما نسبته 75% من حصة "المعمورة" في شركة "دو".

وأوضحت أنه قد تم تحديد النطاق السعري بين 9 و9.9 دراهم للسهم الواحد، على أن يتم تحديد السعر النهائي للسهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر، والإعلان عنه يوم 15 سبتمبر الجاري.

ويتألف الطرح من شريحتين، الشريحة الأولى تضم الطرح المخصص للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وتشمل 5% من أسهم الطرح، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحاصلين على رقم مستثمر من سوق دبي المالي.

أما الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، تشمل 95% من أسهم الطرح، والذي يستهدف المستثمرين المؤهلين من الشركات في دولة الإمارات ومناطق خارج الولايات المتحدة، وفقاً للائحة (s) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وكذلك في الولايات المتحدة المؤهلين من الشركات وفق لأحكام المادة 144 أ من القانون ذاته.

وذكرت "دو" أن المستثمرين ضمن شريحة الأفراد في دولة الإمارات سيشاركون وفق اكتتاب أسهم الطرح وفق سعر الطرح النهائي، موضحة أن جميع الأسهم المطروحة مملوكة حالياً من قبل "المعمورة"، ولن تحصل الشركة على أي عوائد من عملية بيع أسهم الطرح.

وأكدت أنه لن يترتب على الطرح أي تخفيض في حقوق ملكية المساهمين الحاليين في الشركة، وستحمل المساهم البائع جميع التكاليف والنفقات المرتبطة بالطرح.

وأشارت الشركة إلى أن الأسهم التي تحتفظ بها "المعمورة" بعد الطرح ستخضع لفترة حظر بيع مدتها 90 يوماً من تاريخ التسوية، وذلك مع مراعاة بعض الاستثناءات المتعارف عليها والحصول على تنازل صريح من المنسقين العالميين المشتركين.

وبيّنت أن فترة الاكتتاب في شريحة الأفراد والمستثمرين المؤهلين ستبدأ يوم 8 سبتمبر، وتنتهي يوم 12 سبتمبر، على أن يتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين عبر نظام الصفقات المباشرة، وذلك من خلال الوسطاء ووفقاً لسياسة التداول المعمول بها في السوق، وذلك يوم 16 سبتمبر الجاري قبل افتتاح السوق.

وأكدت أن جميع المستثمرين المشاركين في الطرح بإمكانهم تداول أسهم الطرح اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، فيما ستتم التسوية النهائية لشريحة المستثمرين المؤهلين يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري.