شراكة لتفعيل نظام «تحصيل» ودعم الابتكار المالي في الإمارات

وقّعت دائرة المالية المركزية في الشارقة اتفاقية تعاون استراتيجية مع جمعية الفجيرة الخيرية، لتفعيل نظام «تحصيل» في الجمعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات الدفع والتحصيل الرقمي، وتوسيع نطاق الاعتماد على الحلول الذكية في إدارة المعاملات المالية على مستوى دولة الإمارات، في خطوة نوعية تعكس ريادة حكومة الشارقة في تطوير حلول مالية مبتكرة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة، حيث قام بالتوقيع عليها مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، وليد الصايغ، ومدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، يوسف المرشودي، بحضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعدد من قيادات وموظفي الطرفين، ويأتي هذا المشروع ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها دائرة المالية المركزية في الشارقة لتحقيق مستهدفات حكومة الشارقة في تعزيز منظومة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات المالية، حيث يقدّم نظام «تحصيل» منظومة شاملة ومتكاملة، تدعم مختلف جوانب العمليات المالية، ويتيح إدارة المدفوعات بكفاءة عالية وسرعة في الإنجاز، إلى جانب التكامل الذكي مع الأنظمة المالية المعتمدة، كما يوفر إمكانية إعداد تقارير مالية وإحصائية دقيقة بشكل لحظي، مع متابعة جميع العمليات بشكل آمن ضمن بيئة رقمية موثوقة.

وقال وليد الصايغ: «يُمثّل تفعيل نظام (تحصيل) في جمعية الفجيرة الخيرية خطوة استراتيجية محورية، تعكس كفاءة ومرونة النظام في تلبية احتياجات مؤسسات متنوعة خارج نطاق إمارة الشارقة».