5000 غرفة فندقية جديدة متوقعة في دبي خلال 6 أشهر

توقّعت شركة «كافنديش ماكسويل»، المتخصصة في الاستشارات العقارية، أن تشهد السوق الفندقية في دبي إضافة 5000 غرفة، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025، مشيرة إلى أن أغلب هذه الغرف يتركّز في فئات الفنادق الفاخرة والراقية التي تُمثل مجتمعةً ما نسبته 84.4% من المعروض المُستقبلي العام الجاري.

وقالت الشركة، في دراسة لها، إن المشروعات البارزة المقرر تسليمها العام الجاري، تشمل: فندق «ماندارين أورينتال داون تاون دبي»، وفندق «سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا»، وفندق «جميرا ليفنج بيزنس باي»، فضلاً عن غيرها من مشروعات.

وذكرت «كافنديش ماكسويل» أن سوق الضيافة في دبي واصلت نموها المتصاعد في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بطلب قوي من المسافرين الدوليين والمحليين، ومسجلة أقوى أداء لها على الإطلاق، لافتة إلى أن هذا الأداء، إلى جانب جدول فعاليات قوي للنصف الثاني من عام 2025، دفعا إلى رفع توقعات الإشغال الفندقي للعام بأكمله في مختلف فئات الغرف الفندقية.

وتابعت: «شهدت سوق الضيافة في دبي أداءً قوياً، حيث ارتفعت حركة المسافرين والزوار الدوليين، ومعدلات الإشغال، ومتوسط الأسعار اليومية، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد عزّز هذا النمو عوامل الأمان، وسهولة الوصول، والعروض المتنوعة التي توفرها المدينة، وجدول الفعاليات النابض بالحياة في جميع أنحاء المدينة، في حين عزّزت المبادرات الحكومية والمعالم السياحية الجديدة جاذبية دبي».

ولفتت إلى أن من المتوقع أيضاً، أن يرتفع متوسط سعر الغرفة اليومي، مدعوماً باستمرار رحلات الترفيه والأعمال، وتوسع المعروض من الفنادق الفاخرة، ومكانة دبي وجهة عالمية رائدة في قطاع الرفاهية.

وأضافت: «استقبلت دبي 9.9 ملايين زائر دولي في النصف الأول، بزيادة قدرها 6.1% على الفترة نفسها من عام 2024، كما دُعمت هذه الزيادة بالمبادرات الحكومية والشراكات الدولية الاستراتيجية وجدول الفعاليات الحافل والمعالم السياحية الجديدة التي تُلبي احتياجات مختلف فئات الزوار».

وأوضحت «كافنديش ماكسويل» أن قطاع الضيافة في دبي شهد نمواً مطرداً بين عامي 2021 و2025. كما ارتفع عدد الفنادق من 670 فندقاً في عام 2021 إلى 730 فندقاً بحلول منتصف عام 2025، بزيادة إجمالية قدرها 9%.

وبالمثل، توسّع عدد الغرف من نحو 137 ألفاً و600 غرفة فندقية إلى 152 ألف غرفة فندقية، بزيادة قدرها 10.6%، في نمو مطرد يعكس جهود المدينة لتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يتماشى مع تزايد طلب الزوار.

وأوضحت أنه بفضل الربط المباشر بأكثر من 260 وجهة ومزيجها من الابتكار الحديث والتراث الثقافي، فقد رسّخت دبي مكانتها وجهة عالمية بارزة، وانعكاساً لهذا الزخم، فقد سجل قطاع الضيافة أداءً قوياً، حيث بلغ معدل إشغال الفنادق 81.4% في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 4.5% على أساس سنوي.

«دبي الدولي».. 96 مليون مسافر متوقع

قالت شركة «كافنديش ماكسويل»، المتخصصة في الاستشارات العقارية، إن مطار دبي الدولي استقبل، في النصف الأول من العام الجاري، 46 مليون مسافر، بزيادة قدرها 2.3% على أساس سنوي، حيث سجل المطار النصف الأول الأكثر ازدحاماً على الإطلاق.

ولفتت إلى أنه بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن يستقبل المطار نحو 96 مليون مسافر، ما يبقيه على مساره ليظل أكثر مطارات العالم ازدحاماً.