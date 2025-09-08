الذهب يسجّل ارتفاعات قياسية جديدة

حققت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية جديدة، للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل في نهاية الأسبوع الماضي زيادات راوحت قيمتها بين 12.5 و16.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما وصل إجمالي الزيادات السعرية لغرام الذهب خلال ثلاثة أسابيع إلى 30 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن تسجيل المعدن الأصفر لارتفاعات قياسية جديدة وصلت إلى 16.75 درهماً في أسبوع واحد فقط للغرام، وبلوغه معدلات تاريخية غير مسبوقة، حفزا المتعاملين على إعادة بيع ما في حوزتهم من ذهب للمتاجر.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «مواصلة الذهب تسجيل مزيد من الارتفاعات السعرية للأسبوع الثالث على التوالي، وتحقيقه أخيراً معدلات قياسية جديدة غير مسبوقة تاريخياً، انعكست على الأسواق، حيث حدّت من الطلب على شراء المشغولات والسبائك الذهبية، مقابل ارتفاع إقبال المتعاملين على بيع ما في حوزتهم من سبائك ذهبية إلى المتاجر».

وأضاف: «لم يقتصر نشاط المتعاملين على السبائك الذهبية كالمعتاد، بل شمل العملات والمشغولات الذهبية المستعملة، للاستفادة من الفروق السعرية الجديدة التي سجلها المعدن الأصفر».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون، إن «متغيرات الأسواق الدولية عززت من مواصلة تسجيل ارتفاعات سعرية جديدة للذهب حتى وصلت إلى معدلات قياسية جديدة»، لافتاً إلى أن «الزيادات السعرية الأخيرة حدّت بشكل كبير من الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة».

وتابع: «تأتي زيادة إقبال المتعاملين على بيع ما يدخرونه من ذهب إلى المتاجر، كردّ فعل طبيعي للارتفاعات السعرية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة».

في السياق نفسه، قال مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهنيك، إن «السبائك الذهبية استحوذت على الحصص الكبرى من منتجات الذهب التي شهدت معدلات بيع لافتة من قبل المتعاملين إلى المتاجر خلال الفترة الأخيرة، للاستفادة من الزيادات السعرية القياسية التي سجلها الذهب».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 432.25 درهماً بارتفاع قيمته 16.75 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجّل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 400.25 درهم بزيادة قدرها 15.5 درهماً، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 383.75 درهماً بارتفاع بلغ 15 درهماً، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 328.75 درهماً بزيادة بلغت 12.5 درهماً.