«الابتكار المؤثر» شعار قمة «الاقتصاد الأخضر»   

تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ترسيخ مكانتها منصةً عالميةً رائدةً، تسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز العمل المناخي الطموح، بما يواكب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ويعكس التزام الإمارات بتبنّي حلول مبتكرة، تضمن استدامة الموارد، وتدعم النمو الاقتصادي. تُعقد القمة، التي ينظمها سنوياً كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، هذا العام تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر» يومَي الأول والثاني من أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.