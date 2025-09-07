«إي آند اتصالات»: انقطاع في الكابلات البحرية الدولية قد يسبب بطئاً في خدمات البيانات

أعلنت شركة «إي آند اتصالات» أن عملاءها قد يواجهون بطءًا في خدمات البيانات نتيجة انقطاع في الكابلات البحرية الدولية.

وأكدت الشركة في بيان أن الفرق الفنية للشركة تعمل حاليًا لمعالجة المشكلة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت شركة مايكروسوفت عن تعرض عدة كابلات إنترنت بحرية دولية للقطع في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا.

وأكدت الشركة -في بيان- أن فرقها الهندسية تعمل حاليا على إيجاد حل للانقطاع بإعادة توجيه حركة مرور الإنترنت.

وقال بيان مايكروسوفت، في وقت متأخر السبت، إن مستخدمي "خدمة مايكروسوفت آزور" -وهي ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد أمازون ويب سيرفيسز- قد يواجهون زيادة في زمن الوصول بسبب عدة انقطاعات في ألياف ضوئية تحت الماء في البحر الأحمر.