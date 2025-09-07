تقدّم خليجي في مؤشر الاقتصاد الدائري

حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقدماً ملحوظاً في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، إذ ارتفع متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون في عام 2024، إلى 41.5 درجة مقارنة مع عام 2023 الذي سجل 37.7 درجة، وفق ما أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشير بيانات المركز إلى تصدر ثلاث دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدّم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.