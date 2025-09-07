«حمرية الشارقة» تستعرض حلولها الاستثمارية في معرض دولي

تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة في الدورة الـ14 من المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية (Metal & Steel)، والذي تقام فعالياته في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2025، بمشاركة كبار المصنعين والموردين العالميين وصناع القرار وقادة قطاع الصناعات الثقيلة من مختلف دول العالم.

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها إلى استعراض حلولها الاستثمارية الرائدة واستقطاب المزيد من الشركات العالمية الراغبة في التوسع بأسواق المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على دورها الريادي في التجارة العالمية والإقليمية بالحديد والصلب فضلاً عن مزاياها وخدماتها التنافسية التي تعد مصدر جذب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها لاسيما أن «حرة الحمرية» تعتبر مركزاً رائداً لصناعة الصلب والحديد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ووجهة نموذجية للصناعات الثقيلة التخصصية، حيث بلغ عدد الشركات المستثمرة في قطاع الصلب أكثر من 450 شركة بمساحة 50 مليون قدم مربعة، ليمثل هذا القطاع منفرداً 16% من إجمالي مساحة حرة الحمرية البالغة 300 مليون قدم مربعة.

وأكد مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، سعود سالم المزروعي، أن المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية يمثل منصة دولية مهمة للتواصل مع كبار المصنعين والمستثمرين في القطاع، وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث المهم في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الوصول إلى الأسواق العالمية المستهدفة بشكل مباشر.