«موانئ دبي العالمية»: 5 مليارات درهم حجم الاستثمارات في النصف الثاني من 2025

تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية ضخ استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار (أكثر من 5 مليارات درهم) خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار دولار (نحو 4 مليارات درهم)، خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز قدراتها التشغيلية واللوجستية على مستوى العالم.

وأوضحت المجموعة في وثيقة صدرت خلال سبتمبر الجاري، أن 50% من هذه الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري تم توجيهها نحو الموانئ والمحطات، و28% نحو قطاعات اللوجستيات والمناطق الاقتصادية، و20% نحو الخدمات البحرية، في حين تم تخصيص 2% لمجالات أخرى ضمن محفظتها العالمية.

وعلى الصعيد الجغرافي، ذكرت «موانئ دبي العالمية» أن 77% من الاستثمارات الرأسمالية تم توجيهها إلى الإمارات والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، و6% إلى آسيا والمحيط الهادئ والهند، و16% إلى أستراليا والأميركتين، فيما خُصصت النسبة المتبقية للقطاع المؤسسي.

وتتوقع المجموعة أنه مع الاستثمارات المخصصة في النصف الثاني من العام الجاري، سيصل إجمالي استثماراتها الرأسمالية خلال العام الكامل 2025 إلى 2.5 مليار دولار أميركي (أكثر من 9 مليارات درهم) حيث سيتم توجيه الجزء الأكبر منها إلى مشاريع استراتيجية في ميناء جبل علي، و«الأحواض الجافة العالمية»، و«المناطق الاقتصادية المتكاملة» في دولة الإمارات، إلى جانب استثمارات في الهند (تونا تيكرا)، والمملكة المتحدة (لندن غيتواي)، والسنغال (ميناء داكار)، و«بي آند أو» للخدمات اللوجستية والحلول البحرية.

وتوقعت مجموعة مواني دبي العالمية أن تصل القدرة الاستيعابية العالمية الإجمالية ضمن محفظتها العالمية إلى نحو 108 ملايين حاوية نمطية، والقدرة الاستيعابية الموحدة إلى 68.4 مليون حاوية نمطية بحلول نهاية عام 2025.

وسجلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أداء مالياً وتشغيلياً قوياً في النصف الأول من عام 2025، في تأكيد واضح على قوة ومرونة منصتها التجارية العالمية المتكاملة، رغم التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث ارتفعت العوائد بنسبة 20.4% على أساس سنوي لتصل إلى 41.14 مليار درهم إماراتي في ظل الأداء القوي الذي حققه قطاع الموانئ والمحطات، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تمت أخيراً.

. الاستثمارات خلال النصف الأول تم توجيه 50% منها نحو الموانئ والمحطات، و28% لقطاعات اللوجستيات والمناطق الاقتصادية، و20% نحو الخدمات البحرية.