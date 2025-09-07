أجندة حافلة بالمعارض والفعاليات الكبرى في الإمارات خلال الربع الأخير من 2025

تشهد دولة الإمارات مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية المتخصصة خلال الربع الأخير من العام الجاري، والتي تعزز مكانتها مركزاً محورياً لصناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة والعالم، وتسهم في تعزيز نموها الاقتصادي. وتتنوع الفعاليات لتشمل قطاعات الطاقة، والطيران، والمالية، والتكنولوجيا، والسياحة والضيافة، وغيرها من مجالات الحياة.

وتتضمن الفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي تقود الزخم في الربع الرابع من العام الجاري، «ويتكس ودبي للطاقة الشمسية» الذي ينطلق في 30 سبتمبر ويستمر حتى 2 أكتوبر 2025 بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتوازي مع قمة الاقتصاد الأخضر العالمية في الأول والثاني من أكتوبر.

وتقام خلال المدة من 13 حتى 17 أكتوبر المقبل أعمال «جيتكس غلوبال» في مركز دبي التجاري العالمي، فيما تنطلق فعاليات «إكسباند نورث ستار» في «دبي هاربور» بين 12 و15 من الشهر ذاته مع تركيز واسع على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وينطلق معرض دبي للطيران 2025 بين 17 و21 نوفمبر المقبل باعتباره منصة كبرى للطيران والفضاء، كما ينطلق خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر المقبل أحد أكبر معارض قطاع التشييد والإنشاء «بيغ فايف» وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي أبوظبي تتضمن أجندة الربع الأخير من عام 2025 مجموعة من الفعاليات الكبرى الشاملة مثل «أدبيك 2025» الذي ينعقد من 3 إلى 6 نوفمبر 2025، كما يقام أسبوع أبوظبي المالي من 8 إلى 11 ديسمبر المقبل باعتباره أكبر تظاهرة مالية إقليمية تجمع قادة الاستثمار والأسواق.

ويشكّل معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يقام بين 20 و23 نوفمبر 2025، فرصة عالمية للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال القوارب، ويجمع مجموعة من أفضل العلامات التجارية والمتخصصين في القطاع من كل أنحاء العالم.

وأكد تقرير الأثر الاقتصادي لعام 2024 لمركز دبي التجاري العالمي على مساهمة مركز دبي التجاري العالمي الكبيرة في اقتصاد دبي من خلال استضافة 100 فعالية شملت معارض كبرى واجتماعات للجمعيات الدولية ومؤتمرات عالمية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي.

وتم اختيار دبي كأفضل وجهة للتسوق وأفضل وجهة للمعارض في الدورة الـ31 من حفل جوائز السفر العالمية الذي أقيم في شهر نوفمبر 2024.

وفي أبوظبي، حقَّقت مجموعة أدنيك أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخها، حيث بلغ إجمالي مساهمتها 8.5 مليارات درهم لصالح اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2024، متجاوزةً الرقم المسجَّل في عام 2023 البالغ 7.4 مليارات درهم.

وأشارت «أس تي أر» العالمية المتخصصة في الدراسات والاستشارات الفندقية مراراً إلى أثر الفعاليات الكبرى على قطاع الفنادق في دبي وأبوظبي. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لصناعة المعارض على مستوى العالم في 2024 الصادرة عن الاتحاد العالمي لصناعة المعارض و«أوكسفورد إيكونوميكس» فإن الأثر المباشر للمعارض ينطوي على مشاركة نحو 318 مليون زائر تقريباً في معارض عالمية، مع 5 ملايين عارض، فيما أسهمت تلك المعارض بنحو 162.3 مليار دولار كنفقات مباشرة للزوار، ودعمت 1.8 مليون وظيفة مباشرة عالمياً.