النفط يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع توقعات بتخمة في المعروض

واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة أمس، متجهة لتكبد خسارة أسبوعية هي الأولى في ثلاثة أسابيع، مع تزايد التوقعات بزيادة المعروض وتسجيل مخزونات الخام الأميركية زيادة مفاجئة، ما زاد من المخاوف بشأن الطلب.

وخسرت العقود الآجلة لخام «برنت» 19 سنتاً أو 0.28% إلى 66.80 دولاراً للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً أو 0.36% إلى 63.25 دولاراً.

وانخفض «برنت» 1.92% وخام غرب تكساس الوسيط 1.19% حتى الآن هذا الأسبوع.

وكتب محللو «إيه.إن.زد» للأبحاث في مذكرة أمس، أن النفط مازال تحت ضغط وسط مخاوف من ارتفاع الإمدادات من «أوبك بلس».

وقال المحللون إن التوقعات تتزايد بضخ التحالف المزيد من البراميل في السوق لاستعادة حصته فيها التي فقدها لمصلحة منتجي النفط الصخري الأميركي في السنوات القليلة الماضية.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أول من أمس الخميس، ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع دخول المصافي موسم الصيانة، وذلك مقارنة مع توقعات استطلاع لـ«رويترز» بسحب مليوني برميل.

وقال محللو «بي.إم.آي» في تقرير، إن قوة قطاع التكرير والتوزيع كانت داعماً رئيساً للأسعار على مدار الأشهر الماضية، لكن من المرجح أن تتقلص هوامش التكرير في الأشهر المقبلة مع تراجع نمو الطلب العالمي وتكثيف المصافي لأعمال الصيانة.

وأشار المحللون إلى أن هذا سيؤدي إلى تراجع استهلاك المصافي، ما يقلل الطلب على النفط الخام.

ومع ذلك، لاتزال المخاطر التي تتعلق بالمعروض تخيم على السوق. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الزعماء الأوروبيين، أول من أمس (الخميس)، بضرورة أن توقف أوروبا شراء النفط الروسي. وقد يؤدي أي تراجع لصادرات روسيا من الخام إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.