شراكة استراتيجية لتقديم حلول استثمارية عالمية في الإمارات

أعلن مصرف عجمان عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة فرانكلين تمبلتون، إحدى شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، حيث تدير أصولاً تُقدَّر بنحو 21.6 تريليون دولار، وذلك بهدف تقديم مجموعة من الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء إدارة الثروات في دولة الإمارات.

ومن خلال هذه الشراكة، سيوفر مصرف عجمان لعملائه إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من صناديق فرانكلين تمبلتون المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمُسجَّلة في لوكسمبورغ، والتي تشمل: صندوق فرانكلين للتكنولوجيا المتوافق مع أحكام الشريعة، وصندوق فرانكلين العالمي متعدّد الأصول للدخل المتوافق مع أحكام الشريعة، وصندوق تمبلتون العالمي للأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة. وتتيح هذه الصناديق فرصاً متنوّعة للوصول إلى الأسواق العالمية عبر محافظ مُدارة بنشاط.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي: «تعزّز هذه الشراكة قدرة عملائنا على الوصول إلى حلول استثمارية رائدة، ومحافظ متنوّعة من الصناديق العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعكس التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين في دولة الإمارات. ومن خلال التعاون مع فرانكلين تمبلتون، نهدف إلى تقديم حلول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر منصة محلية موثوقة».

وتستند هذه الشراكة إلى رؤية مصرف عجمان الهادفة إلى تمكين العملاء من الاستفادة من خبرات استثمارية عالمية المستوى، بالشراكة مع مؤسسة تمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً في منطقة الشرق الأوسط.