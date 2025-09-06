أمل الظاهري.. مشرف عام وتُعِد القهوة لمتعاملي «أدنوك للتوزيع»

تبدع المواطنة، أمل الظاهري، في صنع القهوة في إحدى محطات أدنوك للتوزيع في مدينة العين، وتقدّمها بكل حب للزبائن الذين عرفوها بالاسم، ويأتون خصيصاً للاستمتاع بطعم قهوتها المتقنة.

ورغم عملها كمشرف عام على المحطة، إلا أنها تحرص في أوقات الضغط على مشاركة فريق العمل وصنع وتقديم القهوة بنفسها، للتأكد من حصول الجميع على أفضل خدمة.

وقالت أمل الظاهري، لـ«الإمارات اليوم»: «قصتي بدأت مع (أدنوك للتوزيع) ضمن مبادرة قامت بها الشركة التي تعد بيئة عمل مثالية وحلماً للكثير من المواطنين والمواطنات، والتحقت بالشركة منذ عام 2014، وتنقلت فيها بين الوظائف المختلفة، ما أكسبني خبرة ومهارة كبيرة».

وأضافت: «مبادرات الشركات الوطنية تعتبر باباً واسعاً لاكتشاف مهارات وقدرات الشباب، لذا أنصح الخريجين بالمشاركة فيها، كما أتمنّى أن تتوسّع الشركات والجهات الحكومية المختلفة في مبادرات التوظيف».

وتابعت الظاهري: «أفضل ما تعلمته في (أدنوك للتوزيع)، الطموح والمثابرة والثقة بالنفس وتقديم خدمة عملاء مميزة حتى أصبحت فخورة بنفسي جداً، وأعمل بشغف كبير وحب جعل عائلتي وأبنائي فخورين أيضاً بي».

وقالت: «المرأة الإماراتية قادرة على القيام بأكثر من مهمة ودور في يومها، ولديها استطاعة على الجمع بين النجاح في العمل والبيت، وهذا ما أتقنه تماماً في الوقت الحالي كموظفة يبدأ دوامها من السادسة صباحاً ولدي أربعة أبناء».

وأضافت الظاهري: «عملي الإشرافي على كل ما يتعلق بالموظفين والحسابات والأداء في المحطة ربما يكون بعيداً شيئاً ما عن القيام بمهام (الباريستا) وتقديم المشروبات للجمهور، لكني أفضل القيام بذلك بنفسي من وقت لآخر لأشعر بما يعانيه فريقي من مشكلات أو ضغوط، وهذه الطريقة تُعد الأمثل لإيجاد الحلول وتقديم أفضل خدمة في أسرع وقت، وأخلق بيئة عمل ناجحة وهادفة في محطتي»، منوهة بأن الأفكار المبتكرة والإيجابية وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، كل هذا يلقى استحساناً وتشجيعاً من مديري (أدنوك للتوزيع)، ويرفع المبيعات ويقلل الضغط على الموظفين.

وتابعت الظاهري: «إن من مهامي الإشرافية الشعور بالموظفين، وأحرص من وقت لآخر على القيام بتجربة (الباريستا) أيضاً، لإعطاء صورة عن المرأة الإماراتية أنها قادرة على فهم تفاصيل العمل أياً كانت طبيعته، والمشاركة في خدمة بلادها وأهلها في أي موقع وظيفي».

ونصحت الظاهري، الشباب المواطن بالاستفادة من الفرص التي تُتاح لهم واكتشاف أنفسهم ومواهبهم، والمشاركة في مبادرات ومعارض التوظيف.