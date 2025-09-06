مستهلكون: صعوبات في استخدام مواقف مراكز تسوق بسبب إشغالها من مؤسسات خدمية

قال مستهلكون إنهم يواجهون صعوبات في العثور على مواقف شاغرة واستخدامها، خصوصاً خلال أوقات الذروة في مراكز تسوق، بسبب انشغال بعض المواقف من قبل المتعاملين مع مؤسسات خدمية في تلك المراكز.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن بعض المراكز تحجز عدداً من مواقف السيارات لمستخدمي المؤسسات الخدمية التي توجد في تلك المراكز، فيما تشهد مواقف أخرى إقبالاً كبيراً للمتعاملين مع المؤسسات الخدمية، وبشكل يصعّب على المستهلكين إيجاد مواقف شاغرة للتسوق من المراكز.

في المقابل، أفاد مختصون في مراكز للتسوق بأن الصعوبات تظهر في أوقات محدودة وتعد طبيعية، وأنه يتم تنفيذ خطط لمواجهتها عبر الاستعانة بموظفين وبجهات مختصة لتنظيم العمل بالمواقف لتوفير مواقف كافية للمتسوقين.

أوقات الذروة

وتفصيلاً، قال المستهلك، إبراهيم علي، إن «الأسر المستهلكة تواجه صعوبات في الحصول على مواقف للسيارات، خصوصاً خلال أوقات الذروة التي تشهد إقبالاً كبيراً في بعض ساعات اليوم أو خلال عطلات نهاية الأسبوع، في عدد من مراكز التسوق، وذلك لأسباب تتعلق بزيادة الضغط خلال تلك الفترات، لوجود متعاملين يتوجهون لمؤسسات خدمية مختلفة موجودة داخل مراكز التسوق».

وأضاف المستهلك، سالم يوسف، أن «بعض مراكز التسوق تحجز عدداً من المواقف لديها لمصلحة المتعاملين مع مؤسسات خدمية تعمل في تلك المراكز، ما يتسبب في صعوبة إيجاد مواقف للسيارات لاستخدمها، سواء خلال أوقات الذروة أو في عطلات نهاية الأسبوع».

وأوضح المستهلك، هيثم جمال، أن «المؤسسات الخدمية في مراكز التسوق تتسبب في صعوبة حصول المتسوقين على مواقف للسيارات لاستخدامها، وذلك سواء عند حجز مواقف لتلك المؤسسات أو من دون حجز مواقف، وذلك بسبب طبيعة عمل تلك المؤسسات، وزيادة الطلب على الخدمات التي توفرها».

مواقف بديلة

من جانبها، أفادت إدارة المولات في أحد مراكز التسوق بدبي، في ردها لـ«الإمارات اليوم» حول ملاحظات مستهلكين بشأن انشغال مواقف السيارات، بأن «هناك مواقف بديلة متوافرة في مركز التسوق، إلا أن بعض التحديات قد تظهر خلال فترات الذروة في بعض المراكز، نتيجة الإقبال من الزوار والمتسوقين، وهو أمر متوقع في مثل هذه الأوقات».

وأضافت أنه على الرغم من أن بعض المواقف قد تكون مكتظة خلال ساعات الذروة، إلا أن هناك مواقف أخرى تكون شاغرة، وأنها عملت على تجهيز مركز التسوق بمصاعد وسلالم من الجهتين لتسهيل حركة الزوار بين طوابق المواقف بكل راحة وسلاسة.

وأشارت إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل وإدارة المواقف، وذلك بهدف ضمان أعلى مستويات التنظيم والكفاءة والانسيابية في الاستخدام، إضافة إلى ذلك، يوجد موظفو الأمن بشكل دائم لتنظيم حركة المركبات وتسهيل الدخول والخروج من المواقف، وأن إدارة «المول» تحرص على توفير بيئة منظمة ومريحة لجميع الزوار، من خلال المتابعة المستمرة لعملية تشغيل المواقف وتحسينها، بما يعزز من جودة تجربة التسوق لدى المتعاملين.

من جهته، قال مسؤول العلاقات العامة في أحد مراكز التسوق، فضل عدم ذكر اسمه، إن «المؤسسات الخدمية داخل مراكز التسوق تعمل ضمن سياسات توفير الخدمات الشاملة للمتسوقين، وأن صعوبة إيجاد مواقف للسيارات يتم في أوقات محددة للغاية، وهي أوقات الإقبال الكبير والذروة أو خلال عطلة نهاية الأسبوع في بعض الأحيان. وتتم الاستعانة في معظم المولات بموظفين أو بشركات متخصصة لتنظيم عملية الدخول والخروج من المولات وفق ساعات وسياسات محددة، تتيح لكل المتسوقين الفرص في إيجاد مواقف للسيارات».

وبدوره، قال مسؤول الاتصال في أحد مراكز التسوق، (خ.ن)، إن «المركز لم يتلق أي شكاوى بشكل مباشر من المستهلكين حول صعوبات إيجاد مواقف للسيارات بسبب المؤسسات الخدمية في مركز التسوق، وإن إدارة المراكز عند رصد أي زيادة لافتة في أعداد السيارات بالمواقف، تستعين بموظفين مختصين لتنظيم الحركة وتوفير مواقف للسيارات، وبالتالي لم يتم رصد أي مشكلات تتعلق بصعوبة حصول المتسوقين على مواقف للسيارات».