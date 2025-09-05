«الساعة السكانية» في دبي تتجاوز 4 ملايين نسمة

سجلت مؤشرات «الساعة السكانية» المختصة برصد متغيرات عدد السكان عبر مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، نموا متسارعا بمعدلات كبيرة لتتجاوز حاجز 4 ملايين نسمة، محققة ارتفاعا بلغ 5161 نسمة في أسبوع فقط.

وأظهرت المؤشرات، التي رصدتها «الإمارات اليوم»، أن عدد سكان الإمارة بلغ حتى ظهر يوم أمس 4.003.643 ملايين نسمة، مقارنة مع 3.998.482 ملايين نسمة خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ معدلات غير مسبوقة والأعلى تاريخيا في عدد سكان الإمارة.

وكانت مؤشرات الساعة السكانية عبر مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء قد كشفت بلوغ عدد سكان دبي منتصف الأسبوع الماضي 3.998.482 ملايين نسمة، وتجاوز عدد السكان في الربع الأول من العام الجاري حاجز الـ 3.96 ملايين نسمة، بمعدل زيادة يومي بلغ 567 نسمة.

وكان عدد سكان إمارة دبي قد حقق ارتفاعا في العام الماضي بنسبة 5.5%، وبواقع 208.6 آلاف نسمة، ليصل إلى 3.86 ملايين نسمة، مقارنة مع 3.66 ملايين نسمة بنهاية عام 2023.

وكشفت تقارير دولية خلال الفترة الأخيرة، ارتفاع معدلات الاستثمار من جنسيات مختلفة في قطاع العقارات بدبي، فضلا عن استقطاب الإمارة لعدد كبير من رجال الأعمال والاثرياء من أوروبا وعدد من دول العالم للانتقال إلى العيش في دبي، في ظل الجاذبية التي تتيحها الإمارة من تطور وجودة البنية التحتية ومعدلات الأمان المرتفعة، وزيادة وسهولة فرص إقامة وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات.

وبحسب مؤشرات صادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ عدد السكان الذكور في إمارة دبي 2.7 مليون نسمة بنهاية العام 2024، ليمثل نحو 69% من إجمالي عدد السكان، في حين بلغ عدد الإناث نحو 1.2 مليون نسمة.

وتتولى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء احتساب التقديرات اليومية والشهرية لسكان إمارة دبي المقيمين إقامة دائمة ضمن الحدود الجغرافية للإمارة سواء كانوا إماراتيين أو غير إماراتيين. ويستند المركز في احتساب التغير اللحظي للسكان من خلال الساعة السكانية إلى العديد من المصادر كالمسوح والتعدادات وقواعد بيانات الجهات الحكومية ذات العلاقة.