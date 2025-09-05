«ديوا» تعزز التعاون مع شركات صينية في الطاقة المتجددة

ترأس العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، وفداً من الهيئة في زيارة إلى الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة.

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، بأنها في مرحلة المناقصات لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميغاواط، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1400 ميغاواط لمدة ست ساعات.

وقال الطاير إن الهيئة تتعاون مع عدد من كبرى الشركات الصينية في مختلف مجالات الطاقة، خصوصاً الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث يشارك العديد من الشركات الصينية الكبرى في مشروعات الهيئة، لاسيما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وزار الوفد شركة هواوي، ومقر شركة «بي واي دي»، ومصنع «تيسلا»، وشركة «صن غرو»، ومعهد «CRRC Zhuzhou».