«أبل» تطلق أحدث أجهزتها 9 سبتمبر

من المقرر أن تعقد شركة «أبل» حدثها السنوي، في التاسع من سبتمبر الجاري، بمسرح ستيف جوبز في مقر الشركة بكوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث من المتوقع أن تكشف عن أحدث سلاسل هواتفها، وهي سلسلة «آيفون 17»، التي ستتضمن طرازاً جديداً كلياً، سيكون أنحف هواتف «آيفون» على الإطلاق، ومن المتوقع أن يحمل اسم «iPhone 17 Air».

ووفقاً للتوقعات التي أوردتها تقارير عدة، فإن الشركة ستطلق ساعات «أبل ووتش» الجديدة من الفئات الأساسية والعالية، إلى جانب جيل جديد من جهاز «آيباد برو» اللوحي، فضلاً عن إصدار من نظارة «Vision Pro».

كما من المتوقع أن تكشف «أبل» عن جيل جديد من سماعتها اللاسلكية «إيربودز برو»، ومن أجهزة «AirTag» و«Apple TV 4K» و«HomePod mini».

يشار إلى أنه يمكن متابعة البث المباشر لحدث «أبل» الخريفي السنوي، يوم الثلاثاء المقبل، عبر قناة الشركة الرسمية على موقع «يوتيوب»، ومن خلال موقعها الإلكتروني.