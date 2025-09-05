مكنسة «روبوتية» بقوة شفط كبيرة

أطلقت شركة «إيكوفاكس» الصينية المكنسة الروبوتية «Deebot X11 OmniCyclone» الجديدة، التي تتمتع بقوة شفط كبيرة تبلغ 19.5 ألف باسكال.

وذكرت الشركة أن المكنسة الجديدة تتيح التنظيف الجاف والرطب، مشيرة إلى أن التنظيف الجاف يتبعه التنظيف الرطب، الذي يستخدم أسطوانة ممسحة ذاتية التنظيف الفوري، التي توفر تنظيفاً خالياً من الخطوط تقريباً، حتى على الحواف، وتشتمل المكنسة على فرشاة رئيسة، وفرشاة جانبية، تمنعان تشابك الشعر، وعند تنظيف السجاد، يمكن رفع الممسحة للحفاظ على جفاف السجاد، كما يمكن للمكنسة التعامل مع أغراض أعلى من السجاد.

وبفضل تجهيزها بمستشعر بصري، يمكن للمكنسة الروبوتية اكتشاف البقع، ثم مسحها مرة أخرى إذا لزم الأمر.