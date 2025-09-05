سماعة رأس جديدة لعشاق الألعاب

أعلنت شركة «إتش بي» عن إطلاق سماعة رأس لاسلكية جديدة، تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب. وأوضحت الشركة الأميركية أن السماعة «HyperX Cloud Flight 2»، تمتاز بإضاءة «RGB» مع دعم الاتصال اللاسلكي 2.4 غيغاهرتز.

وأشارت الشركة إلى أن مدة تشغيل بطارية السماعة تمتد إلى 100 ساعة، ما يسمح بجلسات اللعب الطويلة لمدة ثلاث ساعات يومياً، لأكثر من 30 يوماً، كما تتمتع السماعة بزمن وصول منخفض عن طريق «دونجل 2.4 غيغاهرتز» أو تقنية «بلوتوث 5.3».

وتتيح وظيفة الاقتران الفوري «Instant Pair» إمكانية تشغيل سماعة الرأس اللاسلكية مع أجهزة «لاب توب» مختارة للألعاب من «HP Omen»، من دون الحاجة إلى استعمال «دونجل».