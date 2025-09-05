15.08 مليار درهم إيرادات «الإمارات للألمنيوم» خلال النصف الأول

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن تسجيل إيرادات تصل إلى 15.08 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها حققت خلال الفترة ذاتها أرباحاً، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بقيمة 3.82 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الربح 1.63 مليار درهم.

واستقر إنتاج الشركة من الألمنيوم الأولي المصهور عند 1.34 مليون طن، فيما بلغ إجمالي إنتاج الألمنيوم المصبوب 1.41 مليون طن.

وباعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 1.37 مليون طن من الألمنيوم المصبوب لأكثر من 400 عميل في 50 دولة، مقارنة بـ1.31 مليون طن خلال النصف الأول 2024.

وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» من إجمالي مبيعات الشركة لتصل إلى 84%، مقارنةً بنسبة 82% خلال النصف الأول من عام 2024. كما باعت الشركة 52 ألف طن من ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية (بما في ذلك 19 ألف طن من ألمنيوم سيليستيال-آر الممزوج بالألمنيوم المعاد تدويره)، مقارنة بـ44 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2024.

وعلى صعيد الإنتاج، أنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1.14 مليون طن من الألومينا، خلال النصف الأول من عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «الشركة تمضي بخطى واثقة نحو النمو المستدام، عبر تحقيق نقلة نوعية في طرق إنتاج الألمنيوم وإعادة تدويره»، وأضاف: «تشمل مبادراتنا تطوير خطط لإنشاء أول مصنع جديد للألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عقود، وابتكار الجيل الجديد من تقنيات صهر الألمنيوم، فضلاً عن توسيع عمليات إعادة التدوير في الإمارات والولايات المتحدة».