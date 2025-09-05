31.46 مليون مقعد في مطار دبي الدولي خلال ذروة صيف 2025

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن الناقلات الجوية شغلت نحو 15.73 مليون مقعد في مطار دبي الدولي (نحو 31.46 مليون مقعد في الاتجاهين)، خلال ذروة صيف 2025 (يونيو ويوليو وأغسطس).

وبحسب البيانات، فقد واصل مطار دبي الدولي تسجيل مكاسب قوية في السعة التشغيلية، محافظاً على مركزه كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، وتخطت السعة المقعدية حاجز خمسة ملايين مسافر للأشهر الثلاثة صيفاً، ليزيد الفارق مع نظرائه في قائمة أكبر المطارات الدولية في العالم.

وحقّق «دبي الدولي» أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025، باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول طوال تاريخه.

ويرتبط «دبي الدولي» حالياً بأكثر من 269 وجهة في أكثر من 107 دول، من خلال شبكة تضم أكثر من 92 ناقلاً جوياً دولياً، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار، في وقت يتوقع أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر المطار 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت مؤسسة مطارات دبي إنه تزامناً مع دخول النصف الثاني من عام 2025، تستعد دبي لزيادة كبيرة في حركة السفر، بدايةً من ذروة موسم العودة إلى المدارس، وموسم الشتاء الزاخر بالعديد من الفعاليات الدولية.

ومن المنتظر أن يُشكّل «معرض دبي للطيران 2025» محطة بارزة على أجندة القطاع، إذ سيعكس حجم قطاع الطيران في المنطقة، ويُجسّد كذلك الرؤية المستقبلية التي تقود مسيرة نموه وتطوره.