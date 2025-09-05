اتفاقية تمويل طائرتَي شحن بين «الإمارات دبي الوطني» و«طيران الإمارات»

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية تمويل طائرتين بقيمة 350 مليون دولار مع شركة طيران الإمارات.

وبحسب بيان صحافي، صدر أمس، يدعم هذا التسهيل التمويلي تسلم الناقلة طائرتي شحن من طراز «بوينغ 777-200LRF» طويل المدى، ويدعم استراتيجية «الإمارات للشحن الجوي» الرامية إلى توسيع أسطولها ونموه، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

وتُشكّل هذه الصفقة أول شراكة تمويلية مخصصة لطائرات الشحن بأسلوب الرهن العقاري بين بنك الإمارات دبي الوطني و«طيران الإمارات»، وتم تأمينها بعد عملية تنافسية، وتأتي امتداداً للشراكة طويلة الأمد القائمة بين المؤسستين.

وبالنسبة لـ«طيران الإمارات»، تُمثّل هذه الصفقة المرة الأولى التي تستخدم فيها هيكلاً تمويلاً مباشراً للطائرات بأسلوب يشبه الرهن العقاري، من دون الحاجة إلى إنشاء شركة خارجية تقليدية ذات غرض خاص، ما يوضح التحول الاستراتيجي للناقلة نحو تبني أساليب تمويل أكثر مرونة وانسيابية.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، إن هذا التمويل المهم لـ«طيران الإمارات» يعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بدعم القطاعات المحورية التي تسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.

من جانبه، قال رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات، مايكل دورسام، إن «طيران الإمارات» تتمتع بسجل تمويلي قوي وقدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر التمويل، مؤكداً الحرص على تطوير أساليب مبتكرة لاستراتيجيتها التمويلية على المدى الطويل، لافتاً إلى أن هذه الصفقة المهمة مع بنك الإمارات دبي الوطني تُعدّ أول تمويل لـ«طيران الإمارات» بضمان طائرة مع البنك.