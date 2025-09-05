15.9 مليار درهم التصرفات الأسبوعية لعقارات دبي

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، نحو 15.98 مليار درهم، بعد تنفيذ 4960 صفقة.

وتضمنت التصرفات مبيعات عقارية بقيمة 10.75 مليارات درهم، توزعت بواقع 3272 مبايعة لوحدات سكنية، و202 مبايعة لمبانٍ، و411 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 3885 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

بدورها، سجلت الرهون العقارية 839 معاملة، بقيمة 2.76 مليار درهم، موزعة بواقع 472 معاملة لوحدات سكنية، و130 معاملة لمبانٍ، و237 معاملة أراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 2.47 مليار درهم، بواقع 236 معاملة موزعة على 175 لوحدات سكنية، و14 لمبانٍ، و47 لأراضٍ.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ499.89 مليون درهم، تلتها منطقة «برج خليفة» بنحو 442.36 مليون درهم، و«نخلة جميرا» 387.36 مليون درهم، و«جميرا الثانية» 370.6 مليون درهم، ثم منطقة «جميرا فيلج سركل» مسجلة 363.48 مليون درهم.

بدورها، حلّت منطقة «مجمع دبي للعلوم التقنية» سادساً بـ323.53 مليون درهم، تلتها «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بـ 314.85 مليون درهم، و«المركز التجاري الثانية» بـ288.94 مليون درهم، و«مدينة المطار» بـ278.1 مليون درهم، وعاشراً منطقة «بوكدرة» بـ272.81 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو أربعة مليارات درهم، بعد تنفيذ 1178 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 2.76 مليار درهم.

وجاءت منطقة «نخلة جميرا» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ237.79 مليون درهم، تلتها «منخول» بنحو 177.5 مليون درهم، و«الحدائق المكتشفة» بـ131.68 مليون درهم، و«بوكدرة» مسجلة 127.69 مليون درهم.