رابط بين مركزَي إيداع «سوق أبوظبي» و«بورصة أستانا»

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة أستانا الدولية، تنفيذ رابط مباشر بين مركزَي إيداع الأوراق المالية في سوقيهما.

جاء ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين، في أكتوبر 2021، وأسفرت عن انضمام البورصة إلى منصة تبادل، بحسب بيان، صدر أمس، وتأتي المبادرة مكمّلة للربط القائم بين السوقين عبر منصة تبادل، كما تعكس تنامي الشراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي، إن إنشاء الرابط مباشرة خطوة مهمة نحو جعل أسواق المال أكثر انفتاحاً وترابطاً.