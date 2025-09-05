«دبي القابضة لإدارة الأصول» تطلق الهوية الجديدة «دبي ريتيل»

أعلنت مجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، أمس، إطلاق الهوية الجديدة «دبي ريتيل»، التي تضم تحت مظلتها أكثر من 40 وجهة بارزة للتسوّق والترفيه.

وتُشكّل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن استراتيجية النمو والتطوير المستقبلية للشركة، عقب دمج شركتَي «نخيل» و«ميدان» تحت مظلّة «دبي القابضة»، العام الماضي، بما يعزز كفاءة العمليات، ويُوسّع نطاق الحضور والقدرة التنافسية على المدى الطويل.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد حضور «دبي ريتيل» ركيزةً رئيسةً في قطاع التجزئة بدبي، عبر مجموعة متكاملة تضم 10 مراكز تسوّق تجارية، و15 وجهة للترفيه، و18 مركزاً للتسوّق موزعة في مختلف أنحاء المدينة، وتشمل أكثر من 6500 متجر للتجزئة على مساحة تأجيرية تتجاوز 13 مليون قدم مربعة، ومن خلال تنوّع وجهاتها، توفّر مزيجاً متكاملاً من التسوّق والمطاعم والترفيه، بما يعزز مكانة دبي وجهةً رائدةً للتسوّق والسياحة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة لإدارة الأصول»، مالك آل مالك، إسهام وجهات «دبي ريتيل» في تطوير قطاع التجزئة في الإمارة، من خلال إثراء تجارب العملاء، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمامهم.

وقال: «تستفيد (دبي ريتيل) من تكامل منظومة مجموعة (دبي القابضة) في التطوير العقاري وإدارة الأصول، ما يمنحها قدرة تنافسية عالية لاغتنام الفرص الناتجة عن النمو السكاني المتسارع، وازدهار السياحة، وتطور البنية الحضرية»، مشيراً إلى أن افتتاح «مول ند الشبا»، أخيراً، إلى جانب تطوير «الخيل أفينيو» الذي سيضيف أكثر من 1.2 مليون قدم مربعة إلى إجمالي المساحة التأجيرية عند اكتماله، يُجسّد التزام المجموعة بتقديم وجهات متميّزة، تدعم اقتصاد التجزئة في دبي، وتدمج بين التسوّق والمطاعم والترفيه في مراكز نابضة بالحياة.

بدوره، قال مدير عام وجهات التسوّق في «دبي القابضة لإدارة الأصول»، فريد عبدالرحمن: «هذه الخطوة تعزّز قدرة (دبي ريتيل) على النمو الاستراتيجي وتطوير وجهاتها باستمرار بما يتماشى مع تطلعات المقيمين والزوّار».

وأضاف: «من خلال مواكبة توجّهات قطاع التجزئة العالمية والارتقاء بتجارب العملاء، نطمح إلى ضمان استدامة قيمة وجهاتنا، وتعزيز قدرتها التنافسية، ساعين إلى الإسهام في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في قطاع التجزئة».

وكانت «دبي القابضة لإدارة الأصول» أعلنت، أول من أمس، انطلاق مرحلة جديدة لـ«نخيل مول» تحت اسم «بالم جميرا مول»، مع افتتاح الجزء المُحدَّث في خطوة ترسّخ مكانته وجهةً رئيسةً على نخلة جميرا.