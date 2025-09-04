"جلوبال ريل 2025" يستقطب قادة قطاع النقل العالمي إلى أبوظبي

أعلنت قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات عن الحضور الوزاري، و أبرز المتحدثين والمشاركين من أكثر من 100 جنسية في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025)، الذي سيعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، في مركز أدنيك أبوظبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خاص بالنسخة الثانية من الحدث العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة والذي تستضيفه قطارات الاتحاد، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وشركة "دي إم جي إيفينس" الشركة المنظمة للحدث.

وسيجمع الحدث العالمي والذي سيقام تحت شعار "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي"، نخبة من قادة ورواد النقل العالمي والمختصين من كافة الاختصاصات في هذا المجال لتعزيز التعاون والابتكار في النقل والعمليات اللوجستية ووالبنية التحتية بين مختلف دول العالم، حيث من المتوقع أن يستضيف أكثر من 20,000 زائر دولي من 100 جنسية على مدار ثلاثة أيام تزخر بجلسات حوار استراتيجي، وعروض المشاريع، وتبادل الخبرات التقنية.

وسيمتد معرض هذا العام على أربع قاعات بمشاركة أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية عارضة تمثل 14 قطاعًا مختلفًا، بدءًا من البنية التحتية والمركبات المتحركة، وصولاً إلى الابتكار الرقمي، والتمويل، والتنقل الذكي.

كما تشارك أكثر من 70 شركة في المعرض لأول مرة، إلى جانب أكثر من 11 مشغل وطني للسكك الحديدية، من بينهم شركة قطارات الاتحاد، وشركة حفيت للقطارات، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، والسكك الحديدية الوطنية الكورية، وشركة السكك الحديدية الهندية، وشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية في تشاد، وشركة السكك الحديدية في أفغانستان، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وشركة رينفي، وشركة كيوليس، ويعكس هذا التنوع النمو الاستثنائي والمكانة الدولية التي حققها الحدث العالمي في نسخته الثانية، علاوة على ذلك، سيجمع "جلوبال ريل 2025" شركات يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية أكثر من 140 مليار دولار، مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه هذا الحدث في قطاع النقل العالمي.

ومع توقع وصول حركة التنقل والمسافرين العالمية إلى 9.5 مليار مسافر بحلول نهاية عام 2025، يقدم "جلوبال ريل 2025" فرصة مثالية لإطلاق حوار عالمي حول مستقبل التنقل وتعزيز التعاون، ودعم تحول قطاع النقل.

وستجسد نسخة هذا العام منصة هامة تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي بشأن تسريع حلول النقل متعدد الوسائط، وإبرام شراكات مجزية في مجال البنية التحتية، ورسم ملامح مستقبل النقل المستدام.

وتضم نسخة العام 2025 أكثر من 200 متحدث دولي، وأكثر من 20 وفد وزاري وكبار القادة من القطاعين العام والخاص. وتضم قائمة المشاركين في الحدث نخبة من الوزراء بينهم جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن دولة الإمارات، سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وسيشارك في الحدث العالمي نخبة من المتحدثين من شركات رائدة في مجال النقل والبنية التحتية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية الشيخ ناصر القاسمي، :" تعكس استضافة "جلوبال ريل 2025" المكانة الاستراتيجية للدولة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل، وتجسد رؤيتها في بناء منظومة متطورة ومستدامة. وسيشكل الحدث منصة مهمة لاستعراض الإنجازات الوطنية في تطوير البنية التحتية، ومناقشة قضايا محورية تشمل الاستدامة، والتكامل متعدد الوسائط، والنقل الصديق للبيئة، والذكاء الاصطناعي، وأحدث الممارسات في الأمن والسلامة، بما يعزز موقع الإمارات في طليعة الابتكار العالمي".

ومن جانبه قال رئيس اللجنة التنفيذية لـ "جلوبال ريل" والرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات، أحمد المساوى الهاشمي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: "نفخر باستضافة النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي".

وبدوره، قال نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس (dmg events): " سلمان أبو حمزة، " لقد أصبح المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية المنصة المرجعية لمجتمع قطاع النقل والتنقل العالمي، ففي غضون نسختين فقط شهد الحدث العالمي نمواً لافتاً من حيث المساحة والجهات العارضة والمشاركين من رواد القطاع وصناع القرار والممثلين الوزاريين والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين، والمستثمرين من مختلف دول العالم، ليجتمعوا معاً في العاصمة أبوظبي ويسهموا في تحقيق تأثيراً ملموساً في مشهد النقل العالمي.

وفي هذا العام ومع أكثر من 200 جهة عارضة و20,000 زائر، وبرنامج ثري من المؤتمرات الاستراتيجية والتقنية التي تتضمن مبادرات جديدة، سيلعب "جلوبال ريل 2025" دوراً فاعلاً في تعزيز الشراكات والابتكارات التي تعنى برسم ملامح مستقبل القطاع. وبدورنا نفخر بتنظيم هذا الحدث الرائد بالتعاون مع قطارات الاتحاد، والشركاء الاستراتيجيين من القطاع والجهات الحكومية".