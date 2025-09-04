مستهلكون يشكون ارتفاع أسعار عروض سلع بعد ثباتها فترة طويلة

قال مستهلكون إن منافذ بيع كبيرة في الدولة رفعت أسعار عروض لسلع أساسية وغير أساسية، بعد أن ظلت على مستويات ثابتة من دون تغيير لأشهر طويلة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الارتفاع في أسعار العروض شمل علامات تجارية من اللحوم المبردة وقِطَع الدجاج المجمد، والأرز والشاي، والبقوليات والعصائر، والصابون والشامبو وغيرها.

في المقابل، قال مسؤولان في منافذ بيع إن عوامل عدة وراء ارتفاع الأسعار، أبرزها تزايد كلفة النقل، وتغييرات في أسعار سلع ببلد المنشأ، وارتفاع الطلب على بعض العلامات التجارية، وتراجع حدة المنافسة، مشيرين إلى زيادة أسعار العروض خلال فترة الصيف لتعويض تراجع المبيعات، نظراً للإجازات الصيفية خارج الدولة.

مستويات ثابتة

وتفصيلاً، قالت المستهلكة، فدوى عرفان، إن «منافذ بيع لها فروع في مختلف إمارات الدولة رفعت أسعار عروض سلع بعد أن ظلت على مستويات ثابتة من دون تغيير لأشهر طويلة».

وأوضحت أن أحد المنافذ رفع سعر الكيلو من أحد أصناف اللحم البقري، في العرض، من 31 درهماً إلى 39 درهماً بزيادة نسبتها 25.8%، كما رفع منفذ آخر سعر عرض أحد أنواع الصابون الذي يوجد عليه طلب كبير إلى 24.80 درهماً لأربع قطع، بعد أن كان سعر العرض ثابتاً لمدة تزيد على عام عند 18.30 درهماً، بارتفاع بلغ 35.5%.

واتفقت المستهلكة، منى ياسين، في أنها لاحظت أن منافذ بيع لها فروع في مختلف إمارات الدولة، رفعت أسعار عروض، بعد أن ظلت على مستويات ثابتة من دون تغيير لأشهر طويلة.

وأوضحت أن أحد المنافذ رفع سعر العرض لأحد أصناف الأرز البسمتي المستورد، الذي يوجد عليه إقبال كبير، من 52 درهماً للكيلوغرام إلى 60 درهماً، بنسبة ارتفاع بلغت 15.4%، كما رفع المنفذ نفسه سعر العرض على أحد أنواع الشامبو من 20 درهماً إلى 27.50 درهماً، بارتفاع نسبته 37.5%، بعد أن ظلت قيمة العرض ثابتة لأشهر طويلة.

وتساءل المستهلك، هاشم السيد، عن أسباب رفع منافذ بيع كبيرة أسعار عروضها، بعد أن ظلت على مستويات منخفضة من دون تغيير لأشهر طويلة، ما شجعه على شرائها بشكل دائم، خاصة أنها تتميز بالجودة.

وأوضح أن أحد المنافذ رفع سعر عرض أحد أنواع الشاي من 20 درهماً إلى 25.95 درهماً بزيادة نسبتها 30% تقريباً، كما رفع منفذ آخر سعر عرض قطع دجاج مجمد من إحدى العلامات التجارية من 22.25 درهماً إلى 26 درهماً بنسبة ارتفاع بلغت 17% تقريباً، كما رفع سعر عرض أحد أنواع العصائر من 9.75 دراهم إلى 12.25 درهماً بنسبة ارتفاع بلغت 25.6%.

أسعار العروض

من جانبه، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، حسن رزق، إن «أسعار كثير من العروض متغيرة بطبيعتها، ورفع قيم بعض العروض بعد ثباتها فترة طويلة يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع سعر السلعة في بلد المنشأ أو زيادة طارئة في كلفتها، مثل زيادة كلفة العمليات الإنتاجية نتيجة ارتفاع أسعار مواد خام أو ارتفاع أسعار تكاليف عمليات النقل والشحن».

واتفق المسؤول في منفذ بيع آخر، راجييف تمارا، مع رزق، موضحاً أن هناك عوامل إضافية قد تكون وراء الارتفاع، مثل ارتفاع الطلب على السلعة وقلة المنافسة في السوق، فضلاً عن رغبة المنتجين في زيادة أسعار العروض خلال فترة الصيف لتعويض تراجع المبيعات، نظراً للإجازات الصيفية خارج الدولة.

وأوضح في هذا الصدد، أن قيم العروض بطبيعتها متغيرة، وقد تعود قيم العروض إلى أسعارها السابقة في حال تغير الظروف التي أدت إلى ارتفاعها، مشيراً إلى أن أي تغيير يتم بطلب أو بالتنسيق الكامل مع موردي ومنتجي السلعة.

. العروض شملت سلعاً أبرزها اللحوم المبردة، وقِطَع الدجاج المجمد، والأرز والشاي والبقوليات والعصائر.