«تراخيص» تنفذ 25 ألف تفتيش ميداني خلال النصف الأول

أعلنت دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص) بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تنفيذ 25 ألف عملية تفتيش ميدانية للمباني والإنشاءات، خلال النصف الأول من عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، المهندس عبدالله محمد بالهول: «النتائج التي حققتها الدائرة، خلال النصف الأول، تعكس التزامنا تعزيز كفاءة الأداء، وتقديم خدمات تنظيمية عالية الجودة، كما أن الإنجازات التي حققتها أقسام تصاريح البناء، التخطيط الحضري والتعديل والاعتماد والتفتيش، تؤكد دور (تراخيص) الحيوي في دعم النمو العمراني المستدام، وتسريع الإجراءات التنظيمية بما يخدم مطوري المشاريع والمستثمرين في دبي».

وأوضح أنه خلال النصف الأول من عام 2025، أسهم قسم تفتيش المباني والإنشاءات في ضمان التزام المعايير الهندسية والسلامة في المواقع تحت الإنشاء داخل المناطق التي تشرف عليها دائرة «تراخيص»، حيث تم إجراء 4919 زيارة رقابية مجتمعية، و6965 زيارة ميدانية لمواقع الإنشاءات قيد التنفيذ، إضافة إلى أكثر من 13 ألف تفتيش عبر تطبيق «تفتيش»، بهدف تسريع إصدار الشهادات، وضمان الشفافية الرقمية.

وفي السياق ذاته، أصدر قسم التخطيط الحضري 2739 مخطط موقع، و217 مخطط إيجار، بإجمالي 2956 معاملة تخطيطية، كما بلغ عدد المعاملات التخطيطية المُسجّلة 4338 معاملة، شمل أبرزها تحديد حدود الأراضي بعدد 2909 معاملات، وتحويلات مرورية مؤقتة بعدد 393، وطلبات إعلانات 390، وموافقات من الجهات الخدمية 296، وقد تم إصدار 3321 موافقة وشهادة عدم ممانعة (NOC) في إطار جهود القسم لدعم التخطيط العمراني المستدام.