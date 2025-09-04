القطاع الخاص في دبي يشهد تحسناً قوياً خلال أغسطس

شهدت ظروف الأعمال في دبي تحسناً قوياً آخر خلال أغسطس الماضي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة «إس آند بي غلوبال»، الذي سجل 53.6 نقطة في أغسطس 2025، مرتفعاً من 53.5 نقطة سجلها في يوليو السابق، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتوسعت الشركات في إنتاجها بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، مدفوعة بزيادة مبيعات المتعاملين ونشاط المشروعات، بحسب الشركات المشاركة في دراسة المؤشر، كما شهد حجم الطلب الإجمالي نمواً أيضاً، وإن كان بدرجة أقل مقارنة بشهر يوليو.

إلى ذلك، أشارت بیانات دراسة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى ارتفاع نمو الإنتاج، وتزايد ثقة الشركات، خلال أغسطس، على الرغم من تراجع الطلب.

وارتفع المؤشر - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من مستوى 52.9 نقطة خلال شهر يوليو، إلى 53.3 نقطة في أغسطس، وظل المؤشر فوق المستوى المحايد 50 نقطة، ما يشير إلى تحسن في الظروف الاقتصادية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات جزئياً بفضل التوسع الحاد في مستويات الإنتاج خلال منتصف الربع الثالث من العام، وكان ارتفاع النشاط هو الأسرع منذ ستة أشهر، وأفضل بقليل من المتوسط طويل المدى لدراسة المؤشر.

وتحسنت توقعات الإنتاج في أغسطس، حيث سجلت الشركات في المجمل أعلى معدل ثقة، منذ أكتوبر الماضي، وأعربت العديد من الشركات عن أملها في أن تساعد الظروف الاقتصادية المحلية المستقرة، والعلاقات القوية مع المتعاملين في دعم النمو خلال العام المقبل.