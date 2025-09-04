11 مليار درهم عائدات فنادق دبي في 7 أشهر

تجاوزت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي حاجز 11 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 9.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 11%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وتم احتساب العائدات بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة، بنهاية فترة المقارنة، في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

ويعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو في عدد الليالي الفندقية المبيعة، وسجل متوسط مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، نهاية يوليو الماضي 3.7 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 25.5 مليون ليلة مقابل نحو 24.5 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%، ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 551 درهماً خلال نهاية يوليو 2025، مقابل 527 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 5%، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 435 درهماً في نهاية يوليو الماضي، مقابل 406 دراهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته نحو 7%.

يشار إلى أن دبي نجحت في استقطاب 11.17 مليون سائح دولي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 10.62 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 5%.

. 25.5 مليون ليلة إجمالي عدد الغرف المحجوزة خلال 7 أشهر.