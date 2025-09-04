«الاتحاد للطيران» تحقق 1.1 مليار درهم صافي أرباح خلال 6 أشهر

توقعت «شركة الاتحاد للطيران» أكثر من 21 مليون راكب على متن رحلاتها، خلال العام الجاري 2025، وأن تزداد أرباحها مقارنة بأرباح خلال عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أمس، إن «(الاتحاد للطيران) ستوفر باقات إنترنت أكثر من 100 ميغابيت في الثانية على متن جميع رحلات أسطولها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة».

وأكد أن الناقلة تعمل على تنويع مختلف وسائل الدفع لرحلاتها، متوقعاً أن يتم دمج العملات المشفرة في أنظمة الدفع الرقمية الخاصة بالشركة على المدى القصير، وقال إن «الاتحاد للطيران» تركز حالياً على الاستثمار في مجال التكنولوجيا.

ورداً على استفسار حول طرح أسهم لـ«الاتحاد للطيران» في البورصة، قال: «الشركة مستعدة تماماً، لكن لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن لهذه الخطوة، أما تحديد الموعد الملائم للطرح فيرجع إلى المساهمين».

وأعلن نيفيس خلال المؤتمر الصحافي أن «الاتحاد للطيران» سجلت أقوى وأفضل نتائج نصف سنوية في تاريخها، محققةً مستويات قياسية من الأرباح وأعداد المسافرين خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، مدفوعة بتوسيع شبكة الوجهات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة الضيوف إلى مستويات جديدة من التميز.

وأوضح أن صافي أرباح «الاتحاد للطيران»، خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، بعد احتساب الضريبة، بلغ 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالطلب القوي والمتزايد على خدمات الركاب، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتحسين العائدات في كل من قطاعي المسافرين والشحن، كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 16% على أساس سنوي، نتيجةً لنمو إيرادات المسافرين بنسبة 16%، وإيرادات الشحن بنسبة 9%.

ولفت نيفيس إلى أن الأداء المالي للشركة حافظ على مستويات قوية، إذ ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% على أساس سنوي لتبلغ 2.7 مليار درهم، فيما تحسّن هامش الأرباح ليصل إلى 20%.

وكشف أن «الاتحاد للطيران» نقلت 10.2 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2025 بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن الناقلة حققت إنجازاً بارزاً في مطلع يوليو 2025 بنقل أكثر من 20 مليون مسافر خلال فترة 12 شهراً، أي ما يعادل ضعف عدد المسافرين المسجل في عام 2022، ما يعزز مكانتها كأسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة.

وأضاف أن الأسطول التشغيلي للناقلة تخطى 100 طائرة، كما شهد الأسطول أكبر عملية توسّع في تاريخ الشركة في يوليو الماضي، مع انضمام خمس طائرات جديدة، من بينها أول طائرة من طراز «إيرباص A321LR»، وهو أعلى عدد من الطائرات تستلمه «الاتحاد للطيران» في شهر واحد، مشيراً إلى أن هذا التوسع يتيح للناقلة خدمة ما يقارب 90 وجهة بما في ذلك الوجهات الدائمة على مدار العام والرحلات الموسمية.

وذكر نيفيس أن «الاتحاد للطيران» تجاوزت مستويات النمو المستهدفة ضمن استراتيجيتها، وتواصل تركيزها على التنفيذ بكفاءة عبر الالتزام بخطط توسّع طموحة قائمة على الكفاءة والخدمة والابتكار.

وقال إن النصف الأول من عام 2025 شهد انضمام أكثر من 1700 موظف جديد إلى «الاتحاد للطيران» من بينهم ما يزيد على 100 طيار، ونحو 1000 من أفراد طاقم الضيافة الجوية، مبيناً أن «الاتحاد للطيران» تستهدف أن تكون الوجهة الأولى المفضلة للمواهب الإماراتية، لافتاً كذلك إلى استمرار برامج تدريب الطيارين والمهندسين والفنيين في جذب أفضل المواهب المواطنة.

27 وجهة جديدة خلال 2025

قال رئيس مجلس إدارة «الاتحاد للطيران»، محمد علي الشرفاء، في بيان صحافي، إنه مع الإعلان عن 27 وجهة جديدة خلال العام الجاري وحده، فإن «الاتحاد للطيران» تفخر بمساهمتها في ترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى أكثر المدن ارتباطاً وسهولة في الوصول على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا النمو لا يقتصر على تعزيز الربط المباشر، وفرص التوقف في أبوظبي فحسب بل يعزز أيضاً دور الإمارة كبوابة رئيسة لملايين المسافرين من أنحاء العالم.

وأضاف أن معدلات رضا الضيوف استمرت في التحسن عبر مختلف نقاط الاتصال الرئيسة، بما في ذلك خدمات المطار، وتجربة الضيوف والمنصات الرقمية، كما حافظت «الاتحاد للطيران» على استقرار تكاليف الوحدة بالتوازي مع رفع مستوى جودة الخدمات، ما يعكس التزامها الدائم بتقديم قيمة مضافة وتميّز لضيوفها وشركائها.