شراكة لتعزيز التميز في «المشتريات الاستراتيجية»

وقّعت هيئة دبي الرقمية مذكرة تفاهم مع «معهد تشارترد للمشتريات والتوريد» (CIPS)، بهدف تعزيز التميز في منظومة المشتريات الاستراتيجية ودعم التطوير المهني للكوادر العاملة في هذا المجال في الهيئة، ويُعد المعهد من أبرز المنظمات المهنية الدولية ومرجعية عالمية رائدة في وضع المعايير وأفضل الممارسات في المشتريات والتوريد.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية، طارق الجناحي، والمدير الإقليمي لمعهد «تشارترد للمشتريات والتوريد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سام أشامبونغ، وقعا المذكرة.

وبموجب الاتفاقية، سيقدّم المعهد برامج تعلم تطبيقي وشهادات معتمدة عالمياً لتطوير مهارات كوادر المشتريات في هيئة دبي الرقمية، مع التركيز على الكفاءات العملية والأخلاقيات وأفضل الممارسات الدولية، وسيُنفّذ البرنامج على مدار 18 شهراً، ويقدمه خبراء من المعهد في دبي.

وتأتي هذه البرامج ضمن جهود أوسع لبناء القدرات الوطنية، وتعزيز ممارسات المشتريات الأخلاقية، وغرس ثقافة التعلم المستمر داخل الحكومة.

وقال مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «تأتي هذه الاتفاقية في سياق حرص الهيئة على تنمية الكوادر في مختلف مجالات العمل المؤسسي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وذلك عبر تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية المشهود لها بتقديم برامج تدريبية تطبيقية عالية المستوى».

من جانبه، قال أشامبونغ: «من خلال هذه الشراكة، سنقدّم تدريباً عالمي المستوى مصمماً خصيصاً ليتوافق مع طموحات الإمارات، بما يمكّن متخصصي المشتريات بالأدوات والأطر والثقة اللازمة لقيادة التحول».