«طيران الإمارات»: تعيينات جديدة ضمن فريق العمليات التجارية

أعلنت شركة طيران الإمارات تعيينات جديدة ضمن فريقها القيادي للعمليات التجارية، وذلك في إطار استعداداتها لتوسيع شبكتها وتحديث أسطولها ومنتجاتها، استعداداً لمرحلة جديدة من النمو.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أن الهيكل الجديد يشمل مناصب جديدة، لدعم خطط الناقلة في التوسع الإقليمي، وتعزيز حضورها في الأسواق، ودفع تكامل الأداء عبر مختلف المناطق والشرائح.

وكجزء من الهيكل القيادي الجديد للعمليات التجارية، تم تعيين اثنين من الكوادر الإماراتية لقيادة مجموعات أسواق رئيسة، لتعكس هذه التعيينات الاستراتيجية، التزام الناقلة المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تشهد (طيران الإمارات) مرحلة استراتيجية محورية، نُعزز خلالها حضورنا العالمي من خلال توسيع شبكتنا، وتطوير منتجاتنا، والتفاعل بشكل أكبر مع أسواق متعددة وقواعد عملاء متنوّعة، حيث يتطلب هذا النمو المتسارع قيادة تمتلك الكفاءة والرؤية التجارية القادرة على استشراف المتغيّرات».

وأضاف: «أفخر بشكل خاص بأن تتولى كفاءاتٌ إماراتية مشهود لها بالكفاءة والتميّز القيادي، اثنين من المناصب القيادية الجديدة، في تأكيد على التزامنا بترسيخ قاعدة قوية من المواهب الوطنية لقيادة مسيرتنا المستقبلية».

وسيتولى ماثيو سكوت قيادة فريق تطوير مبيعات المسافرين، بصفته نائب رئيس أول لتطوير مبيعات المسافرين على مستوى الشبكة، وسيشرف على فرق المبيعات العالمية والترفيهية.

بدوره، سيتولى عبدالله العلماء منصب نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن كان مديراً إقليمياً أول للعمليات التجارية في منطقة الشرق الأقصى، وتولّى إدارة الأداء التجاري في الشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي، والتحق عبدالله بـ«طيران الإمارات» في عام 2012، وعمل ضمن فرق تجارية عدة، مثل شراكات الـ «إنترلاين»، وتبادل الرموز، وتعظيم الإيرادات.

كما سيتولى راشد العارضة منصب نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن كان يشغل منصب مدير «طيران الإمارات» في سريلانكا والمالديف، وانضم راشد إلى «طيران الإمارات» في عام 2009، واكتسب خبرة واسعة في إدارة الأسواق في ثماني دول في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا والشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي.

في السياق نفسه، سيتولى فلافيو غيرينغيلي منصب نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة جنوب ووسط أوروبا، كما سينضم بييرفرانشيسكو كارينو إلى «طيران الإمارات» لاحقاً، الشهر الجاري، في منصب نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة أوروبا الغربية والشمالية.

ومن المقرر أن يتولى النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، قيادة هذا الهيكل الجديد والإشراف على الفرق المعنية بالتوسع التجاري.