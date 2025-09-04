مؤتمر «السياحة الميسّرة» يناقش التشريعات وخدمات الضيافة لأصحاب الهمم

تنطلق في دبي، الشهر المقبل، فعاليات «المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسّرة» في دورته الخامسة، تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المؤتمر، الذي سيتم تنظيمه يومَي السابع والثامن من أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، يهدف إلى تعزيز التشريعات والسياسات والبنى التحتية والخدماتية، لاسيما في مجالات التنقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى خدمات الإقامة والضيافة بما يلبي احتياجات 1.3 مليار نسمة من أصحاب الهمم.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد: «يهدف المؤتمر إلى جمع صُنّاع القرار والخبراء في مجال السفر والسياحة الميسّرة تحت سقف واحد لتشارك العقول والتعرّف إلى أفضل الممارسات، لتعزيز صناعة السياحة الميسّرة، وتسليط الأضواء على إنجازات دبي والإمارات كدولة رائدة يحظى فيها أصحاب الهمم بأولوية خاصة».

وأضاف سموّه: «فخور باختيار دبي مدينةً صديقةً للأطفال من طيف التوحد، وأيضاً اختيار (طيران الإمارات) و(مطارات دبي) مرفقين صديقين، وهذا يأتي نتاج ثمرة جهود متواصلة من العمل المشترك والتزامنا بتمكين أصحاب الهمم للمضي قدماً على طريق أن تصبح دبي ودولة الإمارات أفضل وجهة في العالم للخدمات السياحية».

ودعا سموّه إلى تضافر الجهود الدولية، لضمان توفير سياحة يسهل الوصول إليها بالنسبة لأكثر من مليار نسمة حول العالم، متمنياً للمشاركين في المؤتمر النجاح في مساعيهم وجهودهم.

من جانبه، قال الأمين العام للمؤتمر، غسان سليمان، إن «صناعة السياحة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اعتماد مفهوم (السياحة الشاملة) التي تلبي تطلعات الملايين من أصحاب الهمم، منذ لحظة تفكيرهم بالانطلاق في رحلة سياحية وحتى لحظة الوصول إلى الوجهة المقصودة والعودة منها، معتمدة في ذلك على تطبيق سلسلة من التشريعات ذات الصلة والحلول والتطبيقات الذكية والخدمات المتميّزة في قطاعي المواصلات والضيافة والاتصال والكفاءات البشرية المؤهلة، من أجل مواصلة النمو ومضاعفة حجم هذه الصناعة في السنوات المقبلة».

وأضاف أن «أصحاب المصلحة في سلسلة السفر والسياحة بحاجة إلى العمل معاً لإزالة العوائق التي تحول دون السفر، خاصة في ظل الدعم الدولي لحقوق هذه الشريحة بالتنقل السلس».

ويتضمن المؤتمر جلسة بعنوان «دروس من دبي» بمشاركة «طيران الإمارات» و«مطارات دبي» وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة، لاستعراض أبرز التجارب المحلية التي جعلت من دبي نموذجاً رائداً في هذا القطاع.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أصحاب الهمم يشكلون ما نسبته 15% من سكان العالم، أي نحو 1.3 مليار نسمة، مرجحة ارتفاع العدد إلى مليارَي شخص بحلول عام 2050، فيما تؤكد الشبكة الأوروبية للسياحة الميسّرة، أن 257 مليون سائح يبحثون عن وجهات يمكن الوصول إليها بسهولة، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع السياحي العالمي، لتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي.