رواتب «مجموعة الإمارات » تميل لمصلحة النساء في أدوار وظيفية متوسطة ومبتدئة

أظهر التقرير السنوي لـ«مجموعة الإمارات»، خلال السنة المالية 2024 -2025، تقدماً ملحوظاً في جهود تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين داخل بيئة العمل، حيث تجاوزت المجموعة أهدافها المحددة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية.

وكشف التقرير أن النساء يشكلن اليوم أكثر من 31% من المناصب الإدارية في شركة «دناتا»، متخطية بذلك التزامها بمبادرة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) المعروفة بـ«25 بحلول 2025»، حيث أطلق الاتحاد في 2019 مبادرة عرفت باسم «25 بحلول 2025»، تهدف إلى رفع نسبة تمثيل النساء إلى 25% على الأقل بحلول عام 2025.

وذكر التقرير أن «مجموعة الإمارات» تجاوزت هدفها برفع نسبة تمثيل النساء في الإدارة المتوسطة والعليا إلى 30% بحلول 2025، بعد أن حققت زيادة بلغت أربع نقاط مئوية فوق الهدف المحدد.

وبحسب التقرير، يعمل لدى «مجموعة الإمارات» أكثر من 121 ألف موظف يمثلون 180 جنسية، يعملون في 85 دولة وإقليماً، ما يعكس تنوعاً ثقافياً وخبرات متعددة تُعد من أبرز عوامل القوة للمجموعة.

وأكد تقرير المجموعة أن هياكل الأجور والمزايا تخلو من أي تمييز قائم على النوع الاجتماعي، حيث تستند أنظمة التعويضات إلى الدور الوظيفي والمهارات والخبرة.

وأوضح أنه في معظم الوظائف غير التشغيلية، يبلغ فارق الرواتب الأساسية بين النساء والرجال نسبة صغيرة، أما في المستويات المتوسطة والوظائف المبتدئة ذات القاعدة الأكبر من الموظفين، فقد تحوّل الفارق لمصلحة النساء اللاتي يكسبن في المتوسط حتى 3% أكثر من الرجال، بينما تقل رواتب النساء في المناصب القيادية بنسبة تراوح بين 4 و5% عن الرجال في الدرجة نفسها، نتيجة اختلاف مدة الخدمة والخبرة.

وأكدت المجموعة أن جداول الرواتب والمزايا في الوظائف التشغيلية تستند إلى الخبرة فقط، وخالية من أي تمييز بين الجنسين.

وشددت «مجموعة الإمارات» على مواصلة تطوير سياساتها لضمان نتائج عادلة ومنصفة لجميع الموظفين، في إطار التزامها بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز بيئة عمل شاملة للجميع، مؤكدة التزامها بترسيخ بيئة عمل شاملة ومتنوعة، حيث يحظى الجميع بفرص متكافئة للنمو والازدهار، في ما يضمن نهجها في الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، ومؤشرات الأداء، مواصلة العمل نحو مستقبل أكثر إنصافاً لجميع الموظفين.

وبحسب التقرير، تخضع سياسات تكافؤ الفرص عبر المجموعة لإشراف اللجنة التنفيذية، والقيادات العليا، ومجموعات الموارد المخصصة للموظفين، إذ توفر اللجنة التنفيذية إشرافاً استراتيجياً، لضمان توافق الالتزامات مع الأهداف الوطنية والدولية، بما في ذلك تلك التي يضعها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وأشارت المجموعة إلى أنها تواصل تحديث السياسات لدعم الكفاءات المتنوعة، حيث تم رفع إجازة الأبوة من خمسة أيام عمل إلى 10 أيام عمل، وإجازة الأمومة من 60 إلى 90 يوماً، كما زادت ساعات الرضاعة من ساعة إلى ساعتين يومياً خلال الأشهر الستة الأولى، مع مواصلة تقديم ورش عمل حول التحيز اللاواعي والقيادة الشاملة، وإدخال تحسينات واسعة على السياسات، شملت التعليم، والسكن، وإجازة الأمومة، إلى جانب نظام التأمين الطبي الذاتي، ما يعزز بيئة عمل داعمة وممكنة. وذكر التقرير أن النساء واصلن كسر الحواجز في وظائف تقليدياً يهيمن عليها الرجال داخل المجموعة.

التزام «طيران الإمارات»

أكدت «طيران الإمارات» التزامها بالتوازن بين الجنسين من خلال التوقيع رسمياً على تعهد «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، ودعم جهود حكومة دولة الإمارات لرفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بحلول عام 2025.

ويدعم هذا التعهد هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وقد وافقت «مجموعة الإمارات»، في إطار هذا التعهد، على دعم عمل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، من خلال مشاركة البيانات وأفضل الممارسات، إضافة إلى الحفاظ على مراجعة داخلية مستمرة لسياسات المجموعة وممارساتها وإجراءاتها.

