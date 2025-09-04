شراكة بين «دي بي ورلد» و«أتلانتس دبي»

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» شراكة استراتيجية مع منتجعات «أتلانتس دبي»، لإدارة العمليات اللوجستية التي تدعم الأنشطة اليومية في منتجعي «أتلانتس النخلة» و«أتلانتس ذا رويال».

وستتولى «دي بي ورلد» تنسيق عمليات تسليم يومية حسب الطلب، تشمل المنتجات سريعة التلف، والسلع الجافة، إضافة إلى المواد المتخصصة، وهي بضائع تتطلب ترتيبات خاصة للتعامل معها أو تخزينها أو نقلها، مع إدارة ما يقارب 7000 منصة تحميل ضمن شبكتها اللوجستية.

وتأتي هذه الشراكة لدعم عمليات منتجعات «أتلانتس دبي» التي تدير سلسلة توريد تضم أكثر من 60 ألف منتج يتم استيرادها من 70 دولة.