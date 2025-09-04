«فلاي دبي»: بدء التسجيل في برنامج مهندسي صيانة الطائرات

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات، داعيةً خريجي الثانوية العامة الإماراتيين إلى التقديم ابتداءً من سبتمبر الجاري.

وذكرت الشركة أن البرنامج، الذي يمتد أربع سنوات، كجزء من برنامج تنمية الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، يدار تحت إشراف قسم الصيانة والهندسة في «فلاي دبي»، مؤكدة أنه ستتاح للمرشحين الناجحين فرصة أن يصبحوا مهندسين وفنيين لدى «فلاي دبي»، ومعتمدين من الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضحت الناقلة أن برنامج التدريب مفتوح لمواطني الدولة الذين تراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً، والذين يستوفون معايير القبول، لافتة إلى أن المشاركين سيخضعون لتدريبين نظري وعملي مكثفين في منشآت «فلاي دبي» للتدريب، لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وأضافت أن الطلاب الذين يكملون التدريب النظري بنجاح ويستوفون المعايير المطلوبة، سيتقدمون إلى المرحلة التالية كمتدربين فنيين للطائرات في «فلاي دبي»، ويكتسبون خبرة عملية على الطائرات العاملة، وعند إكمال البرنامج سيكونون مؤهلين للتقدم بطلب الحصول على رخصة مهندس صيانة طائرات (AMEL) من الهيئة العامة للطيران المدني، والحصول على وظيفة لدى الشركة كفنيي طائرات معتمدين.

وقال نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «فلاي دبي»، ناصر بن خرباش: «نلتزم في (فلاي دبي) بالاستثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية، وخلق فرص للجيل المقبل لبناء مسارات مهنية طويلة الأمد في مجال الطيران».

وأضاف: «مكنتنا شهادة اعتماد مركز تدريب واختبار مهندسي وفنيي صيانة الطائرات (CAR 147) من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، من تشغيل برامج تدريب وإصدار شهادات الصيانة والهندسة الداخلية، ما يسهم في بناء مجموعة كفاءات وطنية مؤهلة لدعم خطط النمو الطموحة لدينا»، وأكد استمرار «فلاي دبي» الاستثمار في المبادرات التي تدعم التطوير المهني لمواطني الدولة، بما في ذلك برنامج تدريب الطيارين الأساسي الجديد (MPL)، وبرنامج الطيارين المبتدئين.