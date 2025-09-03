إطلاق مرحلة جديدة لـ"نخيل مول" تحت اسم "بالم جميرا مول"

أعلنت "دبي القابضة لإدارة الأصول"، التي تمتلك وتدير إحدى أكبر مجموعات وجهات التسوق والترفيه في دبي، وتضم 10 مراكز تسوّق تجارية و15 وجهة للترفيه و18 مركزًا للتسوق، عن انطلاق مرحلة جديدة لـ"نخيل مول" تحت اسم "بالم جميرا مول"، في خطوة ترسّخ مكانته كوجهة رائدة على نخلة جميرا.

تجارب وعلامات تجارية مُختارة

سيُقدّم الجزء المُحدَّث في "بالم جميرا مول"، الذي إفتُتح اليوم 3 سبتمبر، مجموعة مختارة من العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجالات الأزياء، أسلوب الحياة، والمطاعم، بما يعزز من جاذبية المول كوجهة متكاملة للتسوّق والترفيه.

وسيكتشف الزوّار مزيجًا راقيًا من المتاجر والمفاهيم الجديدة التي تم افتتاحها حديثًا، وتتضمن:

• الأزياء وأسلوب الحياة: "بول سميث" و"بوس" و"لاكوست" و"بولو رالف لورين" و "باتريزيا بيبي" و "لويزا سبانيولي" و" بيتي باتو " و"ساندرو" و"ماج" و"لولوليمون" و"ذا جفنج موفمنت" و"12 ستوريز" و"لايم" و"فورلا" و"سيلفيان هيتش" و"بابلوسكي" و" جاكادي " و"سواروفسكي"

• المطاعم والمقاهي: "هوم بيكري" و"برانش آند كيك" و"لي مجلس" و"البيروتي" و"%أرابيكا" و" كونجيكي " و"جيو كاكو"

• الترفيه : "كارتيل" و" ليغو " ومفاهيم عصرية أخرى

تشكل هذه الإضافات الجديدة، إلى جانب ما يقدمه المول حالياً، قيمة مضافة تعزّز مكانة "بالم جميرا مول" كوجهة رئيسية للأزياء والمستلزمات المنزلية والمطاعم، مقدماً تجربة متكاملة تلبي تطلعات المقيمين والزوار.

الارتقاء بتجارب التسوق والترفيه في دبي

منذ افتتاحه في عام 2019، أصبح "بالم جميرا مول" واحدًا من أبرز وجهات التسوق والترفيه في دبي، مستقطبًا ملايين الزوّار سنويًا. ومع افتتاح الجزء المُحدَّث وإطلاق الاسم الجديد للمول، تقدّم "دبي القابضة لإدارة الأصول" تجارب أكثر تنوّعًا ورُقيًا، بما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى وضع معايير جديدة لوجهات التسوق والترفيه في مختلف أنحاء المدينة.

ومع افتتاح الجزء المُحدّث، يواصل "بالم جميرا مول" تقديم العديد من التجارب المميزة، من أبرزها وجهة المطاعم "ويست روفتوب"، التي تضم علامات مثل "ثري كاتس" و"سمكجي" و"جاتسبي" و"شاليه بيريزكا" و"ذا تشيز روم"، بما يُثري تجربة تناول الطعام على نخلة جميرا.

تشمل مجموعة "دبي القابضة لإدارة الأصول" اليوم 10 مراكز تسوّق تجارية و15 وجهة بارزة للترفيه، بالإضافة إلى 18 مركزاً للتسوق في مختلف أنحاء دبي. وتضم هذه الوجهات مجتمعةً أكثر من 6,500 متجر تجزئة تشغّلها نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للسياحة والترفيه.

ويجسّد افتتاح الجزء المُحدَّث من المول، والإعلان عن الإسم "بالم جميرا مول" التزام "دبي القابضة لإدارة الأصول " بتقديم وتطوير وجهاتها باستمرار بما يتماشى مع تطلعات المقيمين والزوار.