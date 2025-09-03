الدورة الـ 31 لمهرجان «دبي للتسوق» تنطلق 5 ديسمبر

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الـ٣١ لمهرجان دبي للتسوق، والتي ستقام من الخامس ديسمبر 2025 إلى 11 يناير 2026، لتقدم لسكان وزوار المدينة فعاليات ترفيهية ممتعة، وتخفيضات هائلة، وسحوبات وجوائز مميزة.

وتحول مهرجان دبي للتسوق، منذ انطلاقته في عام 1996، من مبادرة مبتكرة في قطاع التجزئة إلى ظاهرة ثقافية تتمتع بشهرة عالمية تستقطب ملايين الزوار لتحول مدينة دبي إلى وجهة نابضة بالحياة، وتستمر الدورة الجديدة من المهرجان لمدة 38 يوماً، يوفر خلالها تجارب تسوق فريدة، وعروضاً ترويجية مميزة، وأنشطة ترفيهية، وسحوبات وجوائز قيمة، وفعاليات متنوعة، وهو ما يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة.

وتنطلق فعاليات مهرجان دبي للتسوق بحفلات نهاية الأسبوع الافتتاحية، التي يحييها نخبة من أشهر الفنانين، كما ستقام فعاليات مفضلة لدى الجمهور والتي تم تطويرها هذا العام بما فيها عروض طائرات الدرون، وأوتو سيزون، وفعالية «&e ام او تي بي».

وسيحظى سكان وزوار الإمارة بفرصة الاستمتاع بأحد أكثر عروض المهرجان روعة على الإطلاق، حيث ستشارك في عروض طائرات الدرون أكثر من 1000 طائرة، من بينها 100 طائرة مزودة بالألعاب النارية، لتقدم لوحات فنية تضيء سماء المدينة. وسيكون الجمهور على موعد مع عرضين مشتركين جديدين كل مساء وذلك للمرة الأولى، ليصبحا أطول العروض في تاريخ المهرجان.

ويواصل «أوتو سيزون» مهرجان دبي للتسوق مسيرة النجاح التي حققتها الدورة السابقة، حيث يوفر مجموعة مميزة من التجارب الممتعة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تنظيم مهرجان دبي للتسوق على مدار ثلاثة عقود يعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، وكذلك مرونة المدينة وطابعها الفريد في إعادة تعريف ما هو ممكن، وقد نجح المهرجان خلال هذه السنوات في استقطاب أعداد متزايدة من الضيوف من جميع أنحاء العالم، ما أسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والسياحي، وأتاح لملايين الزوار قضاء أوقات ممتعة وصنع ذكريات لا تُنسى، وبدعم شركائنا والجهات المعنية يواصل المهرجان دوره في تعزيز مكانة دبي والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، ونتطلع للترحيب بضيوفنا من داخل الدولة وخارجها في الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، ليعود كل شخص وفي ذاكرته لحظات مميزة من هذه الوجهة الفريدة».

ويشارك أكثر من 1000 متجر من العلامات التجارية الراقية الشهيرة لتقديم جوائز قيمة في سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى.

