«بن غاطي» تُدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من «شركة بن غاطي القابضة»، المتخصصة في مجال التطوير العقاري، ومقرّها دبي.

وأفاد بيان، أمس، بأن الصكوك تُستحقّ في عام 2030، وجرى إصدارها ضمن «برنامج بن غاطي لإصدار الصكوك»، البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه الصكوك مدرجة أيضاً في «بورصة لندن».

وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تمت تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف قيمة الطرح، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار، ونتيجة لمستوى الطلب المرتفع، فقد تم تسعير الصكوك بمعدل ربح نسبته 8.125%، بعد خفض معدل الربح عن التوجيهات الأولية.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة»، محمد بن غاطي، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.

وقال رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة»، محمد بن غاطي: «يمثّل الإدراج الناجح لصكوكنا الجديدة، البالغة قيمتها 500 مليون دولار في (ناسداك دبي)، محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة، كما يؤكد مستوى الإقبال القوي الثقة الكبيرة من المستثمرين الإقليميين والدوليين بقوة مركزنا المالي ورؤيتنا المستقبلية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يسرّنا أن نرحّب بأحدث عملية إدراج صكوك لـ(شركة بن غاطي) في (ناسداك دبي)، التي تعكس الطلب العالمي المستمر على أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب الجاذبية المتنامية لدبي كمركز رائد لأسواق رأس المال».

وأضاف: «نؤكد في (ناسداك دبي) التزامنا بتوفير منصة متطورة لربط الجهات المصدرة بقاعدة متنوعة من المستثمرين».

وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك من «بن غاطي» في «ناسداك دبي» إلى مليار دولار، ما يدل على ثقة الشركة المستمرة بالبورصة.

وتواصل «ناسداك دبي» تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك 98.6 مليار دولار عبر 108 عمليات إدراج، ما يعزز موقعها ضمن أبرز منصات إدراج الصكوك على مستوى العالم.