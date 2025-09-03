«دبي للاستثمار» توقّع اتفاقية تعاون مع صندوق الثروة السيادية الأنغولي

أعلنت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع صندوق الثروة السيادية الأنغولي، لتطوير مشاريع عقارية واسعة النطاق بمقاطعة لواندا في أنغولا.

وأفاد بيان، أمس، بأن الاتفاقية التي وقعت في لواندا، تجسّد رؤية مشتركة لدفع عجلة الاستثمار في مجالات التخطيط العمراني العصري والتنمية المستدامة في العاصمة الأنغولية، مع التركيز في المرحلة الأولى على تطوير جزيرة «كازانغا» قبالة سواحل لواندا.

وقّع الاتفاقية كل من نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، ورئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الأنغولي، أرماندو مانويل، إضافة إلى سكرتير الدولة الأنغولي للتخطيط الحضري، مانويل أندريه دا كوستا كانغيزيزي، الذي شارك ممثلاً عن وزير الأشغال العامة والعمران.

وبموجب الاتفاقية، يشارك الصندوق السيادي الأنغولي في الاستثمار عبر أداة مخصصة، تمنحه حق ملكية حقوق الأراضي في المناطق المشمولة بعمليات التطوير، ويمنح هذا النموذج الاستثماري «دبي للاستثمار» الفرصة لتوظيف خبراتها التنموية في تحويل الأراضي المخصصة إلى مجمعات حضرية حديثة ومستدامة، تعكس رؤيتها في تطوير بيئات عمرانية متكاملة وقابلة للنمو، ويسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير البنية التحتية، وتنشيط القطاع السياحي في أنغولا، وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «يمثل هذا الإنجاز محطة استراتيجية مهمة في مسيرة (دبي للاستثمار)، الرامية إلى توسيع حضورها العالمي»، لافتاً إلى أن المجموعة دخلت السوق الأنغولية للمرة الأولى عبر تطوير «مجمع دبي للاستثمار في أنغولا»، وهو مجمع متكامل متعدد الاستخدامات، مستوحى من النجاحات التي حققها «مجمع دبي للاستثمار» في دولة الإمارات، من جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الأنغولي، أرماندو مانويل: «يعكس توقيع هذه الاتفاقية التزام صندوق الثروة السيادية باستقطاب رأس المال الدولي والخبرات الفنية، على نحو يسهم في تطوير مشاريع نوعية في القطاعين العقاري والسياحي في أنغولا».