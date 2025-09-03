استكمال توسعة «مصفاة الطويلة للألومينا»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استكمال مشروع توسعة «مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا»، من أجل تمكين زيادة القدرة الإنتاجية للمصفاة بمقدار 50 ألف طن سنوياً.

وأفادت الشركة بأن فِرَق العمل الداخلية لديها تولت مسؤولية تنفيذ المشروع بكامل مراحله، بدءاً من التصميم والإدارة، وصولاً إلى الإنشاء والتشغيل، لافتة إلى أن أعمال الإنشاء اكتملت خلال فترة لم تتجاوز عامين ونصف العام، مع تحقيق أكثر من 650 ألف ساعة عمل من دون تسجيل أي إصابة مؤدية إلى التوقف عن العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «يُعدّ هذا التوسّع خطوة محورية للمصفاة، حيث يعزز قدرتنا الإنتاجية ومرونتنا التشغيلية في ضوء إعادة هيكلة سلسلة توريد البوكسيت خارج غينيا، إضافة إلى تعزيز مرونة عملياتنا وتوسيع قدراتنا الإنتاجية». ومنذ دخولها مرحلة التشغيل في عام 2019، واصلت مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا العمل بأداء يفوق طاقتها الإنتاجية الاسمية البالغة مليونَي طن سنوياً، وأسهمت خلال العام الماضي في تلبية 49% من متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.