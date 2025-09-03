«ضمان» تُوسّع نطاق تغطيتها إلى الإمارات الشمالية

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان) عن إطلاق برنامج «أمانك كروم» للتأمين الصحي، المصمم لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص في الإمارات الشمالية، ويستهدف البرنامج - الذي تم تطويره ليكون خطة تأمينية مرنة للمقيمين في الإمارات الشمالية - الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تضم 20 موظفاً فأكثر، ويوفر تغطية تأمينية مرنة تصل إلى 2000 مشترك، بما يشمل الأزواج والأبناء المعالين، بأسعار تبدأ من 450 درهماً.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«ضمان»، خالد عتيق الظاهري، أن البرنامج الجديد يعكس التزام الشركة بتوسيع التغطية الصحية، بأسعار تنافسية.