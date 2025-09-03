استثمارات «دي بي ورلد» تُوفّر 5000 فرصة عمل جديدة في 5 دول

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن استثمارها البالغ 2.5 مليار دولار، خلال عام 2025، يسهم في تطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة حول العالم، ما يدعم توليد آلاف فرص العمل الجديدة في قطاع الإنشاءات.

وأضافت أنه يجري حالياً توفير نحو 5000 وظيفة جديدة للإسهام في تنفيذ مشاريع نقل رئيسة في كلّ من الهند، وبريطانيا، والإكوادور، والسنغال، والكونغو، ما يُبرز حجم التحوّل الاقتصادي المُصاحب لالتزام المجموعة بتسهيل التدفق التجاري، لافتة إلى أن قطاع حلول سلاسل التوريد العالمية يُوظّف بالفعل أكثر من 100 ألف شخص بشكل مباشر.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يسرنا أن يُوفّر استثمارنا فرص عمل لنحو 5000 شخص هذا العام وحده، للإسهام في إنجاز تحديثات كبيرة في البنية التحتية للنقل في خمس دول مختلفة».

وأضاف: «للتجارة القدرة على تغيير حياة الناس، وهذه الوظائف الجديدة تُجسّد أحد الأساليب العملية لتحقيق ذلك، وعند اكتمال المشاريع سيترك عمال البناء إرثاً من البنية التحتية اللوجستية، التي ستعود بالنفع على المتعاملين والمجتمعات والقارات على مدى الـ50 عاماً المقبلة».

وبحسب «موانئ دبي العالمية»، ستشهد الهند، سوق النمو الرئيسة، توفير 2000 وظيفة جديدة في قطاع الإنشاءات العام الجاري من خلال تطوير محطة جديدة في «تونا تيكرا» شمال غرب البلاد، كما ستُولد 500 وظيفة جديدة أخرى من خلال تسليم المجموعة لمحطات السكك الحديدية والمحطات البرية في الهند.

وفي السنغال، يُولّد بناء ميناء بحري عميق جديد كلياً في«ندايان» 600 وظيفة، وعلى بُعد نحو 3000 ميل على طول الساحل الغربي لإفريقيا في الكونغو الديمقراطية، يُوفّر ميناء «بانانا» التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية نحو 500 وظيفة لبناء أول ميناء بحري بالمياه العميقة لهذه الدولة ذات الساحل المحدود للغاية.

بدورها، تُسهم توسعة المجموعة لميناء «لندن غيتواي»، التي تبلغ كُلفتها مليار دولار، وتشمل رصيفين جديدين ومحطة سكة حديد ثانية، في توفير 1000 فرصة عمل جديدة، ومن المتوقع أن يصبح هذا المركز اللوجستي الواقع بالقرب من لندن أكبر ميناء في بريطانيا مع نهاية العقد الحالي.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، في الإكوادور، يُسهم مشروع توسعة «موانئ دبي العالمية - بوسورجا» في توفير أكثر من 300 وظيفة بناء من خلال مقاولها، إضافة إلى ما يزيد على 100 وظيفة تشغيلية مباشرة جديدة.

وأكّدت «موانئ دبي العالمية» أنه عند اكتمال المشاريع، ستدعم البنية التحتية في جميع المواقع الخمسة، آلاف الوظائف الإضافية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى تعزيز ربط وسائل النقل ومشهد النمو الاقتصادي في مناطقها، لافتة إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، تُوظّف وحدها 160 ألف شخص بشكل مباشر.

يُذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تعمل على بناء مجموعة فريدة من الأصول والقدرات على مستوى العالم، ما يساعد متعامليها في الحفاظ على قدرتهم التنافسية في بيئة تجارية سريعة التغيّر والتحوّلات غير المتوقعة.