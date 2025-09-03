«فيزا»: ازدياد تأثير الأطفال في قرارات سفر العائلات من الإمارات صيفاً

أظهر الإصدار الخاص بالعطلة الصيفية من تقرير «نبض السفر» من شركة «فيزا» العالمية Visa، لدولة الإمارات، الدور المتنامي للسفر العائلي في تشكيل مشهد السياحة الخارجية من الإمارات، حيث يتزايد دور الأطفال في توجيه خيارات العائلات خلال العطلات لناحية الوجهات وطبيعة الأنشطة.

وبحسب «فيزا»، فقد نما الإنفاق على السفر الترفيهي، في الفترة من 15 يونيو إلى 15 أغسطس 2025، بنسبة 48% مقارنة مع بقية العام (الأشهر التسعة من سبتمبر 2024 حتى مايو 2025)، حيث استفاد سكان الإمارات من العطلات المدرسية، للجمع بين زيارة العائلة في الخارج والاستمتاع برحلات ترفيهية خارج الدولة.

كما أظهرت الدراسة أن 40% من المسافرين لأغراض ترفيهية قاموا بأكثر من رحلة واحدة خلال الصيف، بمتوسط 14 يوماً للرحلة الواحدة، وأسهم حَمَلةُ البطاقات المتميّزة بنسبة 88% من الإنفاق، مع زيادة بنسبة 17% في فئة الإنفاق لهذه البطاقات.

ووفقاً لتقرير «فيزا»، شهد صيف 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الرحلات العائلية، التي شكّلت 20% من الرحلات الخارجية، أي نحو ضعف متوسط بقية العام البالغ 12%، كما ارتفع الإنفاق على التذاكر بنسبة 48% مقارنة مع بقية العام، وسجّلت العائلات المكوّنة من شخصين إلى خمسة متوسط إنفاق بلغ 2195 دولاراً (نحو 8062 درهماً)على التذاكر وحدها.

واحتفظت العاصمة البريطانية لندن بمكانتها في طليعة وجهات السفر، بحصة بلغت 7% من إجمالي المسافرين، تلتها العاصمة العُمانية مسقط بنسبة 7%، ثم العاصمة السعودية الرياض بحصة 6%، تلتها مدينة إسطنبول التركية بنسبة 5%، ثم العاصمة التايلاندية بانكوك بنسبة 5%، فيما كانت «برازيليا»، على بُعد نحو 12 ألف كيلومتر، أبعد وجهة زارها المسافرون من دولة الإمارات في صيف 2025.

وتسلّط دراسة «Visa» الضوء على التأثير المتزايد للأطفال في تخطيط البرامج السياحية للعائلات، إذ ارتفع الإنفاق على المدن الترفيهية بنسبة 150% باستخدام البطاقات الصادرة من دولة الإمارات، وبلغ متوسط الإنفاق من قبل المسافرين من دولة الإمارات 145 دولاراً (نحو 532 درهماً) لكل بطاقة على الترفيه، و925 دولاراً (نحو 3397 درهماً) على الإقامة، فيما ارتفع الإنفاق على متاجر الألعاب بنسبة 70% عالمياً.

وقالت نائب الرئيس المدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات، سليمة غوتيفا: «لطالما ارتبط السفر الصيفي بالأنشطة العائلية، لكن من اللافت أن نرى تنامي تأثير الأطفال في تحديد وجهات العائلات، وكيفية إنفاقها خلال العطلات».

وأضافت: «تساعدنا هذه الرؤى، نحن وشركاؤنا من البنوك والجهات الحكومية والتجار، على تصميم تجارب سفر أكثر تميّزاً وقيمة وملاءمةً لتطلعات العائلات. ومن خلال تصميم هذه المزايا بالاستناد إلى البيانات وإبرام شراكات حصرية، سنتيح لحاملي بطاقاتنا تحقيق أقصى قيمة ممكنة، والاستمتاع برحلات لا تُنسى».

ولفتت «فيزا» إلى أنه تم إعداد التقرير باستخدام بيانات معاملات مجهولة الهوية، شملت استخدام بطاقات «Visa» على مستوى العالم، ويغطي التحليل الفترة من 15 يونيو إلى 15 أغسطس 2025، حيث يأخذ في الاعتبار الإنفاق عبر نقاط البيع والإنفاق عبر السحب النقدي.

. 150 % ارتفاعاً في الإنفاق على المدن الترفيهية.