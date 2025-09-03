مستهلكون: الألبان والدواجن والأسماك وأغذية الأطفال «خارج العروض»

طالب مستهلكون منافذ البيع بضرورة التوسع وتنويع العروض المطروحة بشكل أكبر، لافتين إلى أن الأسواق تشهد تزايداً في عدد العروض المطروحة، لكنها تقتصر في الغالب على سلع محددة وعلامات تجارية معينة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن العروض، على الرغم من أنها أصبحت أكثر انتشاراً في الأسواق، لكنها لاتزال نادرة على عدد كبير من السلع الطازجة مثل الألبان، والدواجن، والأسماك، واللحوم، فضلاً عن كونها تستثني دائماً أغذية وحليب الأطفال.

من جانبهم، أكد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة أن العروض تشهد نمواً غير مسبوق في الأسواق.

وأرجعوا عمليات طرح السلع المشمولة بالتخفيضات إلى كل من السياسات التسويقية للمتاجر، والعروض المطروحة من الشركات الموردة، ولذلك قد تتشابه عروض عدد كبير من منافذ البيع على سلع وعلامات تجارية معينة.

آراء مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك راشد عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»: «أصبح عدد العروض في أسواق الدولة أكثر انتشاراً مقارنة بفترات سابقة، لكنها لاتزال تقتصر على سلع محددة، وعلامات تجارية معينة، في وقت تكون محدودة للغاية على السلع الغذائية الطازجة، مثل الدواجن، وبيض المائدة، والأسماك، واللحوم، كما أن بعضها لا يشمل بشكل كلي منتجات الألبان الطازجة»، داعياً إلى التوسع في العروض المطروحة، والتركيز على السلع الاستهلاكية الأساسية، لتصبح تلك العروض أكثر فائدة للأسر المستهلكة.

من جانبه، قال المستهلك طارق نادر إن «العروض في منافذ البيع حالياً متعددة، وبكميات كبيرة، لكنها تتجاهل للأسف الاحتياجات الأساسية من سلع استهلاكية، خصوصاً الطازجة»، لافتاً إلى أن التخفيضات محدودة للغاية على الخضراوات والفواكه والدواجن والأسماك واللحوم.

وتابع: «معظم العروض يتركز في سلع وعلامات تجارية تشهد تكراراً في طرحها، مقارنة بعلامات تجارية أخرى نادراً ما تشملها التخفيضات».

في السياق نفسه، رأى المستهلك إسماعيل آدم أن «العروض دائماً ما تستثني منتجات حليب الأطفال، والمستلزمات الأساسية التي تتعلق بالطفل، على الرغم من أهميتها لعدد كبير من الأسر المستهلكة»، وقال إن «عدداً كبيراً من العروض يشهد تكرار في التخفيضات على سلع وعلامات تجارية معينة، في وقت يكون فيه محدوداً للغاية في التخفيضات الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية والطازجة».

أما المستهلكة فاطمة نجيب فقالت: «من المهم أن تكون العروض المطروحة متنوعة وشاملة للسلع ذات الأهمية الأكبر للمستهلكين، مثل المنتجات الغذائية الأساسية والطازجة ومستلزمات وحليب الأطفال، لاسيما أن عدداً من السلع شهد ارتفاعات سعرية متعددة خلال الفترات الماضية»، منتقدة تكرار السلع والعلامات التجارية نفسها في الحملات المطروحة من قبل بعض منافذ البيع.

تنويع مطلوب

إلى ذلك، قال مدير المشتريات في متجر تجزئة، ديليب فيشيال، إن «التنويع في العروض الترويجية المطروحة مطلوب، لكنه اختياري لمنافذ البيع التي تختلف سياساتها التسويقية في اختيار السلع المشمولة بالتخفيضات»، مرجعاً ذلك في جزء كبير منه إلى العروض المطروحة من قبل الموردين أنفسهم.

من جهته، قال مسؤول المبيعات في أحد سلاسل تجارة التجزئة، محمد يوسف، إن «العروض شهدت نمواً كبيراً وغير مسبوق في منافذ البيع منذ بداية العام الجاري، فيما تحاول المنافذ استقطاب العديد من المستهلكين عبر تلك العروض»، داعياً المستهلكين والعائلات إلى تقديم اقتراحاتها حول العروض في منافذ البيع، للاستفادة منها في عمليات طرح العروض المستقبلية.

أما مسؤول المبيعات في متاجر للتجزئة، بيركاس أنيل، فقال: «ترجع عمليات طرح السلع المشمولة بالتخفيضات إلى كل من السياسات التسويقية للمتاجر، والعروض المطروحة من قبل الشركات الموردة، ولذلك قد تتشابه عروض عدد كبير من منافذ البيع على سلع وعلامات تجارية معينة».

السلع الأساسية والعروض

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر: «تعد العروض من الأدوات الأساسية في المتاجر لزيادة المبيعات وتصريف السلع، وهو ما يسهم بشكل كبير في زيادة عدد العروض بشكل غير مسبوق منذ بداية العام الجاري، مقارنة بأعوام سابقة، لاسيما في ظل ارتفاع التنافسية وزيادة عدد المتاجر».

وأضاف البحر أن بعض منافذ البيع تعتمد في عروضها على سياسة مفادها أن السلع الاستهلاكية الأساسية لا تحتاج إلى عروض لزيادة مبيعاتها، مقارنة بسلع أخرى تحتاج بشكل مستمر لعروض ترفع من مبيعاتها.