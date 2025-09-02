«تعاونية الاتحاد»: العودة إلى المدارس تنعش أسواق التجزئة

أكدت «تعاونية الاتحاد» أن شهر أغسطس الماضي شهد ذروة الإقبال على مراكز التسوق ومنافذ البيع، مع انتهاء الإجازات الصيفية واستعداد الأسر للعام الدراسي الجديد، وأوضحت أنها خصصت ثلاث حملات رئيسة للعودة للمدارس، تنوعت منتجاتها بين القرطاسية، والأجهزة الإلكترونية، والحقائب، والمستلزمات المكتبية، إلى جانب عروض واسعة على المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث وصلت نسب الخصومات في هذه الحملات إلى 50% على مئات المنتجات.