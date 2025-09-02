«دبي الدولي».. أكبر محور للنقل الجوي عالمياً بـ 10.2 ملايين مقعد في سبتمبر

سجل مطار دبي الدولي، خلال سبتمبر الجاري، أكثر من 5.1 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (نحو 10.2 ملايين في الاتجاهين)، ليتصدر بذلك مطارات العالم، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وواصل «دبي الدولي» تحقيق مكاسب قوية مقارنة بمستويات العام الماضي، وارتفعت السعة المقعدية في المطار بنسبة 4% خلال سبتمبر الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وفي الإجمال ارتفعت السعة بنسبة بلغت نحو 5% منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت المؤسسة في تقرير، تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، إن «مطار دبي الدولي احتفظ بمكانته كأكبر محور للنقل الجوي في العالم في سبتمبر 2025».

وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي مع استقطاب المطار شركات طيران جديدة، وافتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2024 والنصف الأول من العام الجاري.

ودولياً، حل مطار «هيثرو لندن» في المركز الثاني بنحو 4.1 ملايين مقعد، بفارق وصل إلى نحو مليون مقعد مع «دبي الدولي» المتصدر، تلاه مطار أمستردام بـ3.6 ملايين مقعد، وإسطنبول في المركز الرابع بنحو 3.5 ملايين مقعد، وجاء مطار سيؤول الدولي خامساً بنحو 3.4 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي الدولي، أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، وبفارق ضئيل بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل نحو 5.19 ملايين مقعد خلال سبتمبر الجاري، فيما جاء مطار «طوكيو هانيدا» في المركز الثالث بنحو 4.6 ملايين مقعد، وإسطنبول رابعاً بنحو 4.47 ملايين مقعد، وشيكاغو في المركز الخامس بنحو 4.4 ملايين مقعد.

وحقّق مطار دبي الدولي أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025 باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول طوال تاريخه. ويرتبط مطار دبي الدولي حالياً بأكثر من 269 وجهة في أكثر من 107 دول حول العالم، من خلال شبكة تضم أكثر من 92 ناقلاً جوياً دولياً، ما يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار.

