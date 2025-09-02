58.39 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 8 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 58.39 ألف حساب جديد للمستثمرين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2025، وذلك بفضل تنوّع الخيارات الاستثمارية، ومكاسب قوية للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري، ما أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10745 حساباً في مايو، و6589 حساباً في يونيو، و7542 حساباً في يوليو، و6475 حساباً في أغسطس الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال الفترة بإجمالي 24180 حساباً، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ8933 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 7947 حساباً، تليها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ6002 حساب، ثم «أبوظبي الأول» للأوراق المالية 2591 حساباً.

في سياق متصل، نفّذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أكثر من 4.54 ملايين صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على 88.35 مليار سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 231.718 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الأكبر من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 26.1% تعادل 60.48 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 11.24%، توازي 26.05 مليار درهم، وثالثاً «أرقام سيكيورتيز» بنحو 24.32 مليار درهم ما نسبته 10.5%، تليها «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بنحو 22.509 مليار درهم، وبنسبة 9.71%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 6475 حساباً جديداً، وبلغت القيم المتداولة 25.509 مليار درهم، من خلال التداول على 10.22 مليارات سهم، عبر تنفيذ 508.74 آلاف صفقة.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الأكبر من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 24.3%، تعادل 6.19 مليارات درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 13.66%، توازي 3.48 مليارات درهم، وثالثاً «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بنحو 2.88 مليار درهم ما نسبته 11.33%، تليها «أرقام سيكيورتيز» بنحو 2.33 مليار درهم، وبنسبة 9.16%.