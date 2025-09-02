إطلاق بوابة موحدة لجميع مُشغلي الطائرات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطلاق نظام «فوكَس»، النظام الموحد المركزي لعمليات الطيران، وهو منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تبسيط وتيسير آلية تواصل مشغلي الطائرات المحليين والأجانب، مع الجهات المعنية في قطاع الطيران داخل دولة الإمارات، ويوفر النظام - بحسب بيان صحافي صدر أمس - بوابة موحّدة للحصول على الموافقات التشغيلية لمطارات دولة الإمارات، من خلال تقديم المعلومات والروابط مع الجهات الرئيسة داخل الدولة عبر موقع إلكتروني واحد، وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «إطلاق نظام (فوكَس) يُعد خطوة محورية نحو رقمنة العمليات، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمشغلي الطائرات».